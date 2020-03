Morreu o paciente inglês, primeiro caso de COVID-19 confirmado em Cabo Verde (em actualização)

O turista inglês, de 62 anos, que foi o primeiro caso confirmado de COVID-19 em Cabo Verde, faleceu às 23 h de ontem, na ilha da Boa Vista.

Os outros dois pacientes diagnosticados com infecção pelo novo coronavírus - um turista inglês, companheiro de viagem do malogrado, e uma turista holandesa- mantém-se assintomáticos. A mulher, no entanto, apresenta um quadro de prognóstico reservado.

O teste ao marido da cidadã inglesa, realizado entretanto, teve resultado negativo.

A informação foi avançada esta manhã, pelo Director Nacional da Saúde, Artur Correia, na conferência de imprensa diária sobre a COVID-19.

Com esta morte, a primeira causada pela COVID-19 no país, a taxa de letalidade da doença em Cabo Verde situa-se nos 33%.