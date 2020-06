Arranca hoje a 2ª edição de “EnPalco100Artistas”

A 2ª edição do programa “EnPalco100Artistas” arranca esta segunda-feira, 8, com artes plásticas de Nuno Prazeres.

Ainda hoje, haverá actuação do dançarino Nuno Barreto do grupo Raiz di Polon e dos artistas Maiky Miller e Carlos Landim.

Este programa que arranca hoje, vai até o dia 2 de Julho, esta edição também terá actuação de 100 artistas, de vários sectores que utilizam a plataforma digital para mostrarem a sua arte, tais como artes cénicas, música, dança, slam/poesia/stand up comedy.

O programa vai apoiar os artistas cabo-verdianos e estrangeiros residentes em Cabo Verde, que, até então, têm levado alegria e boa energia às pessoas, no conforto das suas casas, aproveitando, assim, esta onda de criatividade e nova forma de mostrar a arte.

O cachê para cada performance mantém-se, à semelhança da primeira edição, nos dez mil escudos.

Criado pelo Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, e levado a cabo pela Bureau Export Music Cabo Verde (BEMCV), a 2ª edição do programa contará com o financiamento de União Europeia e a parceria de Makeba.

As performances da 1ª edição do programa decorreram de 17 de Abril a 31 de Maio.