José Luiz Tavares semi-finalista do prémio Oceanos de literatura

O livro de poesia “Instruções para Uso Posterior ao Naufrágio”, do escritor cabo-verdiano, José Luiz Tavares, foi seleccionado, entre cerca de 1900 obras, como um dos semi-finalistas do prémio Oceanos de literatura.

A informação foi avançada pelo autor, numa nota enviada às redacções. O livro venceu o Prémio Vasco Graça Moura 2018 da Imprensa Nacional - Casa da Moeda de Portugal.

Para este prémio concorreram cerca de 500 obras inéditas, tendo o júri sido presidido pelo poeta e padre José Tolentino Mendonça, actual cardeal e director da biblioteca do Vaticano, pelo poeta e crítico literário Pedro Mexia, e pelo poeta e editor Jorge Reis-Sá.

O livro foi editado em Setembro de 2019, tendo sido lançado em Outubro durante o Festival literário internacional de Óbidos, que contou com a presença do presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca e a apresentação esteve a cargo do filósofo António de Castro Caeiro.

A apresentação em Cabo Verde, conforme a mesma fonte aconteceu também em Outubro, na Praia e em Tarrafal e, contou com a apresentação do poeta e Prémio Camões, Arménio Vieira.

Na próxima semana será editada na Colômbia uma antologia trilingue do autor, “Com o fósforo duma só estrela/ Com el fósforo de una sola estrella”, com tradução de Diego Cepeda, e revisão do especialista em Fernando Pessoa, Jeronimo Pizzaro, a anteceder a segunda edição de “Prológo à invenção do dilúvio/Prólogo a la Invéncion del diluvio”, lançado em 2018 durante a FILBO, feira internacional do livro de Bogotá, de que o autor foi um dos convidados.

José Luiz Tavares encontra-se neste momento em Cabo Verde, em viagem para dar seguimento ao projecto “Pátria Soletrada à Vista do Harmatão”, uma radiografia da terra e da alma cabo-verdianas, e deverá sair em livro em 2025, por altura do 50º aniversário da independência de Cabo Verde.

José Luiz Tavares nasceu em Tarrafal de Santiago. Estudou literatura e filosofia em Portugal, onde reside. Entre 2003 e 2020 publicou 14 livros espalhados por Portugal, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Colômbia.