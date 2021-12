Thairo Kosta lança novo single “10 di Pikinoti”

O artista cabo-verdiano Thairo Kosta, que actualmente reside nos Estados Unidos, lançou, este Véspera de Natal, nas plataformas digitais o seu mais recente single intitulado “10 di Pikinoti” com participação do Rapper Djedje.

A música “10 di Pikinoti” retrata de forma resumida a trajectória da vida do artista, na realização, com muitas dificuldades e persistência, dos sonhos que tinha desde a infância.

Assim, em declarações ao Expresso das Ilhas, Thairo Kosta realçou que o principal objectivo desta música é motivar as pessoas a persistirem na realização dos seus sonhos.

“Criamo-nos num país onde não temos nada, e ao mesmo tempo temos tudo. Ou seja, podemos não ter um presente em todas as épocas natalícias, e no momento que desejamos, por causa de falta de condições da família, mas nós mesmo criamos a nossa própria realização”, acrescentou.

O artista afirmou que as dificuldades vivenciadas em Cabo Verde “10 di Pikinoti” lhe deixaram muitas cicatrizes.

Thairo Kosta disse que, a música fala de uma criança que teve dois sonhos, e ao longo do tempo percorreu longos caminhos, com muitos obstáculos, desaprovação, e algumas mudanças de local, à procura de uma oportunidade para poder realizar os sonhos.

“Primeiramente, esta personagem da música deseja ser um futebolista profissional e ter reconhecimento internacional, algo que não foi possível alcançar porque antigamente não havia oportunidades em relação à prática de futebol, como há actualmente”, declarou.

O segundo desejo, que o artista realça como sendo maior sonho, é o de ser um músico com reconhecimento a nível nacional e internacional, um sonho que considera que está realizado desde o lançamento do primeiro single. Foi esse single que abriu caminho para ir para os Estados Unidos da América e dar continuidade ao trabalho artístico realizado até então.

O maior desejo do artista Thairo Kosta é chegar cada vez mais perto do público, transmitindo a mensagem de que não existe limite para realizar os sonhos que tem “10 di pikinoti”.

“Desejo que um dia todas as crianças consigam alcançar os seus sonhos e acredito que isso será possível”, sublinhou.

Através da música “10 di pikinoti”, o artista pretende que as pessoas entendam que em todos existe o desejo de realizar sonhos e que é possível tornar esses sonhos em realidade.

Segundo Thairo Kosta, existem milhares de crianças com cicatrizes porque no dia de Natal não recebem nenhum presente, devido às condições de vida da sua família. Quando isso acontece, essas crianças mais vulneráveis, ao ver outras crianças a receber presentes ficam com mágoa no coração.

“Passei por essa situação, nós os cabo-verdianos não temos a tendência de sermos amorosos com as nossas crianças, explicando de forma carinhosa a situação. Muitos preferem em ser agressivos com as palavras. O que falta muito na sociedade cabo-verdiana, muitas vezes, é carinho e mimo para com as crianças”, justificou.

Thairo Kosta é autor de vários temas, como “Sentru de injuria”, “Valor di família”, “Largan”,“Redia Sosial”, “Monoparental”, “Nana di Meu”, “Mundu di Mi Ku Bo” “Prisionadu”, “ Nha Balila”, “Notal 100” e o mais recente “10 di pikinoti”.

No ano de 2016, a música “Sentru di Injuria” foi vencedora dois prémios (Melhor Música Urbana e Melhor Videoclip) na gala Cabo Verde Music Awards (CVMA).