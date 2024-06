KFF 2024 acontece a 13 de Julho

A edição 2024 Kavala Fresk Feastival acontece a 13 de Julho, na Rua de Praia e Avenida Marginal. Anúncio feito, esta quinta-feira, pela Mariventos, promotora do certame.

Em conferência de imprensa, hoje, no Mindelo, Conceição Delgado, da Mariventos, explicou que a consolidação do Festival continua a ser o foco principal do evento, este ano na sua 12 ª edição.

“Mantemos a essência do Kavala Fresk desde a primeira edição. O nosso maior desafio, ao longo dos anos, é a sustentabilidade do evento, fazemos isso, mantendo e consolidando a marca. É uma marca de Cabo Verde e ao longo dos anos já mostrámos que traz dinâmica para São Vicente, com a sua anatomia”, afirma.

A internacionalização do festival e a sua sustentabilidade a longo prazo continuam entre as prioridades.

“O objectivo é através do Kavala Fresk trazer as pessoas para o destino São Vicente, a nossa internacionalização é neste sentido, tornar a ilha um destino consolidado, assim como acontece com outros eventos culturais. Sabemos que somos um mercado reduzido, temos empresas com responsabilidade social e que fazem mecenato, não são muitas e é sempre um desafio todos os anos, mas garantimos sempre a realização de um festival de qualidade”, assegura

O orçamento ideal está estimado em cerca de 15 mil contos.

Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal, instituição parceira do evento, destaca o impacto do festival na economia local. Augusto Neves sublinha a importância de um maior engajamento do sector privado na realização deste tipo de eventos.

“E é nesse sentido que abraçamos o Kavala Fresk, que já é uma marca de São Vicente e traz muita movimentação. A Câmara não pensa somente no festival, pensamos que faz parte da nossa identidade e cultura e tem outro aspecto, que tem que ver com a parte económica, o investimento feito nos eventos movimenta a economia da ilha, com ganhos directos e indirectos para o rendimento das famílias”, afirma.

A semelhança de anos anteriores, o Kavala Fresk Festival começa com o Kavala Mob. Da programação, constam actividades culturais, desportos náuticos, workshops, rodas de conversa sobre a sustentabilidade alimentar, música e gastronomia.