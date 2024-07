​Cabo Verde participa da X edição da Bienal de Arte "À (re) Descoberta de Nós" em São Tomé e Príncipe

Cabo Verde está a participar da X edição da Bienal de Arte "À (re) Descoberta de Nós" que acontece em São Tomé e Príncipe desde 25 de Junho e vai até 25 deste mês.

Segundo uma nota da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, o acto central da Bienal acontece na roça Água Izé, com a presença de vários artistas de diferentes países e proveniências: Angola, Portugal, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Holanda, Brasil, República Democrática do Congo, Togo, Senegal, Gabão, Inglaterra, Polónia, com cerca de 60 artistas de forma presencial e com obras.

A mesma fonte explica que o evento vai permitir o intercâmbio artístico através de várias residências artísticas. Contará igualmente com um festival de Teatro, Conferências, Exposições, Gastronomia e terá lugar em vários espaços e locais do país, como é o caso da Aliança Francesa, CACAU, Abaya da Bôo, Roça S. João , Centro Cultural Português, Arquivo Histórico, Casa da Cultura, entre outros palcos.

Integra ainda o evento a 3ª edição de "Dentro e Fora”, uma iniciativa da UCCLA e Embaixada de Cabo Verde em Lisboa iniciada em 2021: exposição e ciclo de cinema, 18 artistas de Cabo Verde, 5 em Residência Artista, conta de 40 peças e com a curadoria de Ricardo Barbosa Vicente.

O evento conta com exposição de Abraão Vicente, Amadeo Carvalho, Bento Oliveira, Carlos Noronha Feio, Colectivo Neve Insolar - Vanessa Monteiro e Rita Rainho, Denise Santos, Erica Silva, Fidel Évora, Francisco Vidal, Oleandro Pires Garcia, Jacira da Conceição, Soraia Su, Tchalé Figueira, Yuran Henrique.

Na parte "ciclo de Cinema" participam o realizador Leão Lopes, Nuno Miranda e Samira Vera Cruz.