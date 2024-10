Morreu o poeta e escritor Oswaldo Osório aos 85 anos

O escritor e poeta Oswaldo Osório, pseudónimo de Osvaldo Alcântara Medina Custódio, morreu esta madrugada na cidade da Praia, aos 85 anos, vítima de doença prolongada, disse hoje à Lusa fonte familiar.

Nascido em Mindelo, ilha de São Vicente, a 25 de Novembro de 1937, começou como empregado de comércio e funcionário público, antes de se voltar para a política e a escrita.

Realizou os estudos secundários e frequentou o seminário Nazareno. Ocupou várias funções profissionais, incluindo a presidência da União dos Sindicatos e a direcção do "Suplemento de Poesia dos Anos 80" do jornal `Voz di Povo´ [Voz do Povo].

Foi também co-fundador da página de cultura `Seló´, onde iniciou a sua actividade como poeta e prosador.

Em consequência das suas actividades políticas, estreitamente ligadas à acção cultural durante o regime de Salazar, Osório foi preso por duas vezes.

A sua obra de estreia, `Caboverdeanamente Construção Meu Amor´, foi publicada em 1975.

Dois anos depois, lançou `Cântico do Habitante, Precedido de Duas Gestas´, ambas assinadas sob o nome de Osvaldo Osório.

Na prosa, trouxe `Cantigas de Trabalho – Tradições Orais de Cabo Verde (1977)´, o `ensaio Emergência da Poesia em Amílcar Cabral (1985)´ e o romance `Nimores e Clara e Amores de Rua´.

Em 2004, devido a uma doença hereditária que lhe causou a perda de visão, precisou adaptar-se a uma nova condição de vida.

No entanto, a impossibilidade de escrever não o afastou do trabalho poético.

Em 2013, aos 70 anos, publicou mais uma obra poética, `A Sexagésima Sétima Curvatura´.

`As Ilhas do Meio do Mundo´ é o título do seu romance mais recente.

Em 2022, o Governo homenageou `o Senador das Letras´, de Oswaldo Osório, no festival de literatura, em reconhecimento aos seus valiosos contributos para a literatura cabo-verdiana e lusófona.

O Presidente da República, José Maria Neves, também lamentou a morte do escritor na sua página oficial do Facebook.

"O poeta Oswaldo Osório conquista o píncaro da glória. A sua imorredoura obra é sinal da eternidade em que já vive. Com ele a cultura cabo-verdiana ficou mais rica e regozijo-me por ter convivido com homem de tamanha grandeza", considerou.