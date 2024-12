PAICV quer dados sobre a contribuição da cultura no PIB

O PAICV considera que a falta de dados sobre a contribuição da cultura no Produto Interno Bruto dificulta a formalização de políticas que valorizem o sector

Posição expressa esta manhã pela deputada Josina Freitas, em conferência de imprensa de antevisão da primeira sessão plenária de dezembro, que terá início esta quarta-feira na Assembleia Nacional.

“No contexto actual, os principais desafios que afectam a cultura cabo-verdiana, inclui o abandono de patrimónios históricos, o estado crítico de alguns museus, a lentidão em projectos fundamentais, de realçar, por exemplo, as candidaturas ao património mundial e também há uma necessidade urgente de termos dados concretos sobre a contribuição da cultura para o produto interno bruto. O desconhecimento desta informação vital dificulta a formulação de políticas que valorizem o impacto económico e social das indústrias criativas”, afirmou.

Josina Freitas considera que, apesar do discurso sobre a importância das indústrias criativas, existe uma falta de estímulo para o sector.

“É importante mencionar que apesar do discurso sobre a importância da cultura, há uma clara falta de concorrência e estímulo directo do Governo neste sector. Percebemos uma dependência excessiva e iniciativas externas insuficientes ao investimento público que poderia alavancar as indústrias culturais de forma sustentável”, frisou

A primeira sessão plenária de dezembro decorrerá de 11 a 13 de dezembro e terá como ponto alto o debate com o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, tema proposto pelo PAICV. A agenda de trabalhos inclui ainda uma sessão de perguntas à Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, proposta pelo MpD.