Cultura

​Escola Pentagrama recebe workshop da construção do violão

PorDulcina Mendes,22 jan 2026 12:24

A Escola Pentagrama recebe este sábado, 24, o workshop de construção do violão com o renomado luthier Benjamin Winter, da escola de construção de instrumentos de cordas de Viena (Áustria).

Numa publicação na rede social, a Escola Pentagrama sublinha que Benjamin Winter dedicará a sua explanação à nomenclatura, técnicas de construção e particularidades da guitarra, um dos instrumentos musicais mais importantes na construção da identidade musical cabo-verdiana.

“Conhecida em Cabo Verde como violão, a guitarra é o instrumento mais acessível para os jovens cabo-verdianos se afirmarem na música. Ela acompanha praticamente todas as trajetórias artísticas no nosso arquipélago e constitui um pilar fundamental da nossa música folclórica”, assegura.

Para a Escola Pentagrama, conhecer melhor este instrumento significa compreender a sua forma de construção, as técnicas de conservação e manutenção, e os critérios essenciais para escolher uma boa guitarra no momento da aquisição.

O workshop acontece às 11h00, na Escola Pentagrama, na Cidade da Praia, pelo que a Escola Pentagrama avisa que a entrada é gratuita mediante inscrição, tendo em conta que o espaço é pequeno. 

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

​Escola Pentagrama violão

Autoria:Dulcina Mendes,22 jan 2026 12:24

Editado porAndre Amaral  em  22 jan 2026 12:26

pub.
pub
pub.
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.