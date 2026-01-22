​Escola Pentagrama recebe workshop da construção do violão

A Escola Pentagrama recebe este sábado, 24, o workshop de construção do violão com o renomado luthier Benjamin Winter, da escola de construção de instrumentos de cordas de Viena (Áustria).

Numa publicação na rede social, a Escola Pentagrama sublinha que Benjamin Winter dedicará a sua explanação à nomenclatura, técnicas de construção e particularidades da guitarra, um dos instrumentos musicais mais importantes na construção da identidade musical cabo-verdiana.

“Conhecida em Cabo Verde como violão, a guitarra é o instrumento mais acessível para os jovens cabo-verdianos se afirmarem na música. Ela acompanha praticamente todas as trajetórias artísticas no nosso arquipélago e constitui um pilar fundamental da nossa música folclórica”, assegura.

Para a Escola Pentagrama, conhecer melhor este instrumento significa compreender a sua forma de construção, as técnicas de conservação e manutenção, e os critérios essenciais para escolher uma boa guitarra no momento da aquisição.

O workshop acontece às 11h00, na Escola Pentagrama, na Cidade da Praia, pelo que a Escola Pentagrama avisa que a entrada é gratuita mediante inscrição, tendo em conta que o espaço é pequeno.