​Estilista cabo-verdiana Morena Couture veste escultura original de Salvador Dalí

A estilista cabo-verdiana Osvaldina Moreira, mais conhecida como Morena Couture, foi uma das protagonistas do evento “Dalí & Fashion”, realizado no passado dia 2 de Julho, na LART Universe Gallery, no Luxemburgo.

A convite da galeria, Morena vestiu uma escultura original de Salvador Dalí com uma das suas criações de alta-costura. Além disso, levou a moda para a rua com um desfile em frente ao espaço, atraindo a atenção de dezenas de pessoas.

Morena Couture já vestiu várias personalidades, entre elas a primeira-dama de Cabo Verde, Débora Katisa Carvalho. A estilista reforça assim a sua presença no mercado europeu e continua a levar o talento cabo-verdiano além-fronteiras.

O seu amor pela moda começou no ensino médio, onde os primeiros pontos foram costurados. O que começou como uma forma de expressão criativa rapidamente se transformou em uma busca incansável para dar vida a ideias ousadas, cada novo projecto um novo desafio, cada design uma história em construção.

Em 2014, essa paixão tomou forma na criação de uma marca própria. Inicialmente criadas para familiares e amigos próximos, as peças começaram a atrair a atenção de um público mais amplo, além desse círculo.

Desde então, a marca cresceu organicamente, impulsionada por dedicação, criatividade e uma visão de estilo em constante evolução.