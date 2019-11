Jogo da Selecção vale tolerância de ponto em Santiago

Cabo Verde defronta hoje a selecção de Moçambique no segundo jogo de apuramento para a CAN.

O governo anunciou, no Boletim Oficial, que vai conceder tolerância de ponto, hoje, aos trabalhadores da função pública de Santiago para que estes possam assistir ao jogo de apuramento da CAN2021.

O jogo contra a selecção de Moçambique realiza-se, esta segunda-feira, às 15 horas no Estádio Nacional.

Excluídos desta tolerância de ponto estão os trabalhadores da função pública das outras ilhas e também Forças Armadas, Polícia Nacional, Polícia Judiciária, Estabelecimentos de Saúde, Guardas Prisionais e Vigilantes e os serviços que laborem em regime ininterrupto.

Os bilhetes estão à venda à venda no Estádio da Várzea e no Estádio Nacional, onde se realiza o jogo, e cada entrada custa entre os 100$00, lugares atrás das balizas, e os 500$00 para a tribuna. Há também bilhetes a 200$00 para a Bancada Este.

Este é o segundo jogo de Cabo Verde no apuramento para a CAN2021. No primeiro encontro Cabo Verde empatou fora com os Camarões num jogo realizado naquele país africano.