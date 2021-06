Gracelino Barbosa conquista a medalha ouro nos 400 metros barreiras no mundial da Polónia

O atleta paralímpico Gracelino Barbosa conquistou hoje a medalha de ouro, nos 400 metros barreiras, na edição 2021 do Virtus Athletics Championship , que decorre na Polónia.

Em declarações à Rádio Morabeza, Gracelino Barbosa, que regressa às competições depois da paragem forçada por causa da pandemia, diz que “foi feliz” na prova de hoje.

“A prova correu muito bem, fui felizardo nos 400 metros barreiras. É uma prova que faço há 15 anos, é algo que gosto. Sei que não estou na forma que almejo, mas lutamos com o que temos e com as condições que temos”, afirma.

Neste mundial de atletismo na Polónia, que decorre entre 7 a 14 de Junho, Gracelino Barbosa, que já tem lugar garantido nos Paralímpicos de Tóquio 2021, volta a entrar em pista sábado e domingo, para competir nos 110 metros barreiras e 400 m planos.

Recorde-se que, em Fevereiro do ano passado, o internacional paralímpico cabo-verdiano conquistou, também na Polónia, três medalhas, sendo duas de ouro, nos 60 metros livres e 60 metros barreiras, respectivamente, e uma de prata nos 200 metros livres.

Mais uma vez, Gracelino Barbosa viajou sozinho até à Polónia, apenas com o apoio da Caixa Económica.