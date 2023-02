Selecção de Cabo Verde deixa País rumo a Angola com escala em Portugal

A selecção cabo-verdiana de basquetebol masculina deixa hoje o País com destino a Angola, via Lisboa (Portugal), onde se junta aos atletas residentes no estrangeiro, visando a sua participação no torneio de qualificação africana para o Mundial’2023.

À Inforpress, o seleccionador Mané Trovoada avançou que o colectivo cabo-verdiano deixou o País esta segunda-feira, 20, e partirá hoje, 21, para Angola, palco da derradeira jornada de qualificação para o Mundial, na sua máxima força com olhos na qualificação e focado em fazer história.

O gigante internacional cabo-verdiano do Real Madrid, Edy Walter Tavares, uma vez que a 23 joga uma competição da EuroLiga, só vai juntar-se à comitiva cabo-verdiana em Angola, ainda que persista a contenda entre a FIBA e a EuroLiga, pelo que o atleta cabo-verdiano já está inscrito na Fiba-África nesta competição para dar o seu contributo.

Na sua antevisão da competição nesta quinta e última janela de qualificação africana, Mané realçou que “Angola vai ser um debate duro”, atendendo que “organizando em casa, conhecendo bem, uma grande potência, mexe milhões, o povo”, mas que Cabo Verde parte preparado para a competição.

“Para mim o mais importante neste momento não é Angola nem a Cote Ivoire, é a Guiné-Conacri, por ser o primeiro jogo. É fundamental ganhar este jogo. Se não ganharmos a Guiné o resto já não nos interessa”, avisou.

Mostrou-se convicto em como os atletas tenham estado a corresponder às exigências que os preparativos para uma competição do nível acalentam, salientando que o grupo de trabalho tem passado a matéria dos treinos aos outros jogadores que continuam a competir e que já estão entrosados de modo que em Angola seja muito mais fácil a preparação.

Cabo Verde, de acordo com a calendarização, partilha o Grupo E com os combinados nacionais da Costa do Marfim, da Guiné Conacri e de Angola.

O combinado crioulo, de acordo com a calendarização, estreia-se nesta quinta janela africana de qualificação a 24 do corrente diante da Guiné-Conacri, para logo no dia seguinte, 25, defrontar os anfitriões de Angola, de modo que a 26 encerre a sua campanha ante a Costa do Marfim.

As eliminatórias de qualificação africana para ao Mundial’2023 começaram a ser disputadas em Novembro de 2021 e terminam em Fevereiro do ano em curso, envolvendo 16 selecções nacionais que competem pelas cinco vagas, em cinco janelas do torneio ao longo de 15 meses.

A Costa do Marfim, já qualificada, lidera o Grupo E com 14 pontos, seguido de Angola com 12, Cabo Verde com 11, Nigéria 10, Guiné Conacri e Uganda com oito pontos cada.

A selecção cabo-verdiana luta nesta janela de qualificação para uma das cinco vagas africanas na Copa do Mundo de Basquetebol FIBA’2023, programada para acontecer de 25 de Agosto a 10 de Setembro de 2023 no Japão, Indonésia e Filipinas.

Lista dos convocados:

Wil Tavares (Balkan, Bulgária), Shane da Rosa (Piratas, EUA) Ivan Almeida (Benfica, Portugal) Fidel Mendonça (Prédio, Cabo Verde), Patrick Mendes “Puto” (Almeria, Espanha), – Patrick Spencer “Giannis” (Zentro Basket Madrid, Espanha), Jeft Xavier (EUA), Joel Almeida (CAP, Camarões), Kevin Gomes Kevón (Porto, Portugal), Anderson Correia (Petro de Luanda, Angola), Kevin Koronel (Mans, França), Michel Mendes (Piratas, EUA), Victor Andrade (Pato Basket, Brasil) Amarilson Lopes (Maguei, (Socuellamos, Espanha), Walter Tavares “Edy” (Real Madrid, Espanha) e Betinho (Benfica, Portugal).