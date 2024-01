CAN’2024: Selecção de futebol já se encontra a treinar na Tunísia

A selecção de futebol de Cabo Verde realizou neste domingo o seu primeiro treino na Tunísia, no âmbito da sua preparação para CAN’2023, depois de ter deixado Portugal, onde iniciou as primeiras etapas do estágio.

Para quarta-feira, 10, os Tubarões Azuis, nome por que é conhecida a selecção de Cabo Verde, vai defrontar a sua congénere da Tunísia, em partida de carácter amistoso, no quadro da preparação dos dois conjuntos para a maior montra do futebol africano.

A equipa mostra-se motivada para representar o país na sua máxima força e tem-se desdobrado em treinos intensivos sob as ordens dos técnicos Pedro Brito “Bubista” e Humberto Bettencourt (adjunto).

Certo é que a equipa técnica continua a enfrentar problemas para reforçar o colectivo com os futebolistas que representam as equipas da primeira liga de Portugal, já que depois do guarda-redes do Vitória de Guimarães ter preferido permanecer no clube, e de Hélio Varela preterir a selecção em detrimento do Portimonense, agora foi a vez de João Correia, do Chaves, recusar esta chamada para ir ao CAN’2023.

A 34ª edição do CAN acontece de 13 de Janeiro a 11 de Fevereiro, próximo na Costa do Marfim.

Cabo Verde partilha o Grupo B com as selecções nacionais do Gana, Moçambique e Egipto, actual vice-campeão africano.

A selecção de futebol cabo-verdiana estreia-se no CAN’2023, a ser disputado na Costa do Marfim, a 14 de Janeiro diante da sua congénere do Gana, no jogo da segunda jornada do Grupo B.

De acordo com o calendário divulgado pela CAF, os Tubarões Azuis voltam a jogar na quinta-feira, 19, num derby lusófono ante a sua congénere de Moçambique e terminam a sua fase de grupos no dia 22, diante do Egipto.

Esta vai ser a quarta participação de Cabo Verde no CAN, depois de África do Sul, em 2013, Guiné Equatorial, em 2015 e Camarões em 2021.