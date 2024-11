​Futebol/CAN 2025: Tiago Correia 'Bebé' chamado para o estágio da selecção

O jogador Tiago Correia 'Bebé' foi chamado para o estágio da selecção nacional de futebol. Informação avançada esta quarta-feira, pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

Segundo a Federação, Bebé, do Racing de Ferrol, foi chamado para colmatar a ausência do extremo Garry Rodrigues que não poderá ajudar a selecção nacional devido a lesão contraída ao serviço do seu clube.

Neste sentido, Tiago Correia chega hoje a Cabo Verde para juntar-se ao grupo de trabalho.

De lembrar que o seleccionador Pedro Bubista divulgou no passado dia 8 deste mês, a lista dos jogadores para os jogos frente Egipto e Mauritânia, de qualificação para a Copa de África das Nações (CAN) 2025.

A Seleção Nacional A disputa nos dias 15 e 19 de Novembro, a quinta e sexta jornada de qualificação para a Copa de África das Nações (CAN) 2025, em Marrocos.

Os Tubarões Azuis jogam esta sexta-feira, 15, para a quinta jornada do grupo C, com a selecção do Egipto, no jogo que será disputado no Estádio Nacional, na cidade da Praia, às 15h00.

Para a sexta e última jornada, que será no dia 19 deste mês, o jogo contra Mauritânia, será disputado no Estádio Cheikha Ould Boidiya, em Nouakchott, às 15h00 locais (14h00 em CV).