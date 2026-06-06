Steven Lima vence etapa da “Volta Djeu 2026” numa edição marcada por mar agitado e forte corrente

O nadador Steven Lima sagrou-se hoje o vencedor da etapa da Boa Vista da 2.ª edição da “Volta Djeu 2026”, prova em águas abertas que ligou a cidade de Sal Rei ao ilhéu com exigentes condições do mar.

Steven Lima, que na edição do ano passado tinha alcançado a terceira posição, conseguiu este ano subir ao topo do pódio. Em declarações após cortar a meta, o atleta não escondeu a satisfação pelo resultado, fruto de uma preparação mais intensa.

"Este ano lutei mais forte ainda, treinei mais para conseguir o primeiro lugar", afirmou o vencedor, destacando que as condições climáticas e o vento tornaram o desafio muito mais complexo do que no ano anterior.

"Este ano o mar estava mais difícil, o percurso estava bem forte e mais agitado por causa do vento. Foi mais forçado", explicou, acrescentando que para superar as adversidades a escolha do trajecto foi decisiva.

"A estratégia foi nadar mais próximo do Djeu onde tem menos corrente, permitindo nadar mais forte e ganhar vantagem em relação a ir pelo meio, onde se apanha mais mar aberto".

David Monteiro, membro da organização da prova, na qual também competiu e alcançou o terceiro lugar, fez um balanço “positivo” desta etapa em Sal Rei, apesar de reconhecer que o número de participantes ficou aquém das expectativas iniciais devido a contratempos de última hora.

"Estávamos à espera de cerca de 16 a 17 atletas, mas terminámos com nove nadadores na água, entre veteranos e masters, além dos infantis. Ao longo dos últimos dias, por motivos pessoais e por questões ligadas aos transportes e à estadia, alguns atletas tiveram de cancelar a viagem", explicou o porta-voz da organização.

David Monteiro destacou a insularidade e os transportes marítimos como os principais desafios logísticos a serem limados nas próximas edições.

Ainda assim realçou o espírito de missão cumprida e o foco em continuar a promover a modalidade.

"O mais importante é participar e mostrar que somos capazes. Queremos investir para convidar mais gente, trazer mais nadadores para se prepararem e competirem em Cabo Verde".

Depois da Boa Vista, o circuito nacional da 2.ª edição da “Volta Djeu 2026”, que conta com o patrocínio oficial do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), segue já no próximo mês para a ilha do Sal, na Praia de Santa Maria, perspetivando-se aí uma maior participação de atletas das restantes ilhas do arquipélago.

O circuito nacional contempla ainda etapas no ilhéu de Santa Maria em Santiago e no ilhéu dos Pássaros em São Vicente.