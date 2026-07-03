Do Instagram para a história: o logótipo que passou a representar os Tubarões Azuis

O actual logótipo dos Tubarões Azuis, hoje uma das imagens mais reconhecidas da Selecção Nacional de Futebol, nasceu de uma proposta publicada nas redes sociais e acabou por se tornar a identidade oficial da equipa nacional.

A história foi contada à Inforpress pelo próprio criador do emblema, o designer Alex Figueiredo, que abriu o processo de bastidores da concepção do logótipo que hoje identifica a Selecção Nacional de Futebol.

Segundo o autor do emblema, o projecto surgiu em 2020 da vontade de “reimaginar” a identidade visual da selecção cabo-verdiana, numa iniciativa desenvolvida em parceria com Felipe Soares, co-fundador do estúdio de design.

Alex Figueiredo explicou à Inforpress que ambos criaram e divulgaram a proposta de forma independente no Instagram, sem qualquer solicitação da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

A publicação ganhou, rapidamente, grande repercussão junto da comunidade desportiva e acabou por chamar a atenção da federação.

“Nos dias seguintes fomos contactados pela Federação, que nos informou que estava precisamente a trabalhar num processo de renovação da identidade visual da Selecção Nacional e convidou-nos a apresentar uma proposta formal”, afirmou.

A partir desse contacto, iniciou-se um trabalho de cerca de dois meses de pesquisa, desenvolvimento conceptual e aperfeiçoamento gráfico, até à versão final que actualmente figura nas camisolas e na comunicação institucional da selecção.

Quanto ao conceito criativo, Alex Figueiredo explicou que a inspiração teve como base dois elementos centrais da identidade nacional: a bandeira de Cabo Verde e o tubarão azul, símbolo pelo qual a selecção já era amplamente conhecida.

“O nome Tubarões Azuis já fazia parte da identidade da equipa. Achámos importante que esse símbolo estivesse no centro do emblema para criar uma ligação imediata entre a alcunha da selecção e a sua representação visual”, explicou.

Para o desenvolvimento do projecto, a equipa estudou várias selecções nacionais, entre as quais Equador e Portugal, analisando a forma como diferentes países incorporam símbolos nacionais nos seus emblemas.

Segundo o designer, apesar de a bandeira cabo-verdiana estar presente no logótipo, os seus elementos foram reinterpretados de forma contemporânea, mantendo referências às estrelas e às cores azul, branca e vermelha.

“O objectivo era apresentar uma leitura contemporânea dos símbolos nacionais e criar uma marca que funcionasse bem no contexto competitivo internacional”, referiu.

Alex Figueiredo salientou ainda que o tubarão ocupa uma posição central para transmitir valores como determinação, coragem, perseverança e espírito competitivo.

Questionado sobre os desafios do processo criativo, admitiu que este foi o maior projecto desenvolvido pela equipa até então.

Apesar de ter sido responsável pela execução gráfica do logótipo, esclareceu que não possui formação académica em design gráfico, tendo desenvolvido o trabalho de forma autodidacta, através de estudo, pesquisa e consultas a profissionais da área.

“Foi necessário estudar muito, aprender como estruturar uma identidade visual completa e compreender que uma marca não é apenas uma imagem, mas também a mensagem que transmite”, explicou.

O designer revelou ainda que recorreram ao aconselhamento de especialistas em design para aperfeiçoar a apresentação do projecto e alinhar a narrativa visual com os valores da Selecção Nacional.

Para Alex Figueiredo, o principal contributo do actual emblema está na consolidação da identidade dos Tubarões Azuis.

Na sua perspectiva, o logótipo criou uma ligação imediata entre a imagem gráfica da selecção e a designação pela qual Cabo Verde passou a ser reconhecido no panorama internacional do futebol.

“O emblema tornou-se facilmente identificável e consegue coexistir visualmente com as identidades das grandes selecções mundiais. Temos recebido muitos comentários positivos, sobretudo da comunidade internacional, que destaca a modernidade do símbolo e a força da imagem do tubarão”, afirmou.

O designer considera que o objectivo inicial foi alcançado, ao criar uma identidade visual capaz de representar Cabo Verde, reforçar a marca da selecção nacional e transmitir uma imagem de competitividade perante os adversários.