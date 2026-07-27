Tarrafal recebeu futebolista Diney Borges em clima de festa e orgulho após participação no Mundial2026

O município do Tarrafal viveu hoje uma manhã de festa para receber o futebolista Diney, numa recepção marcada por manifestações de carinho, orgulho e reconhecimento pela participação ao serviço da seleção nacional no Mundial2026.

Carros a buzinar, camisolas da seleção nacional, aplausos, fotografias e autógrafos marcaram receção do Tarrafal ao internacional Diney Borges, homenageado pela autarquia pelo desempenho no Campeonato do Mundo.

Minutos antes da chegada do jogador aos Paços do Concelho, populares do município concentravam-se na rua com camisolas da seleção nacional, bandeiras de Cabo Verde e telemóveis em punho para registar o momento.

A caravana que acompanhou o atleta fez-se anunciar ao som de buzinas, enquanto crianças, jovens e adultos procuravam aproximar-se para um abraço, uma fotografia ou um autógrafo.

O ambiente festivo estendeu-se até à cerimónia de homenagem promovida pela Câmara Municipal do Tarrafal, em que familiares, amigos, dirigentes e dezenas de munícipes testemunharam o reconhecimento público a Diney Borges, que ajudou Cabo Verde a alcançar um feito inédito ao participar pela primeira vez num Campeonato do Mundo de futebol.

Como símbolo desse reconhecimento, o município inaugurou também um mural com o rosto de Diney Borges, eternizando o percurso do atleta numa das paredes da vila.

Emocionado, Diney Borges disse que representar Cabo Verde no Mundial já era um sonho, mas regressar ao Tarrafal e sentir o carinho da sua gente tornou o momento ainda mais especial.

"Hoje é um momento único, um momento histórico para o nosso povo cabo-verdiano e, principalmente, para a minha terra. Receber o amor da nossa gente é uma coisa que não tem preço. É um carinho que vem das crianças, dos mais velhos e da minha própria família", afirmou.

O futebolista recordou ainda que o apoio dos cabo-verdianos foi uma das principais motivações da seleção durante a competição.

Apesar da experiência acumulada no futebol profissional, Diney confessou que a dimensão do Mundial só se tornou real momentos antes da estreia.

"Quando cheguei ao estádio percebi verdadeiramente que estava num Campeonato do Mundo. Foi aí que senti aquele frio na barriga", contou, garantindo que continuará a trabalhar para dar "mais alegrias" aos cabo-verdianos.

Entre os muitos rostos emocionados encontrava-se a mãe do jogador, Amariles Borges, que acompanhou a cerimónia com orgulho.

"É uma emoção que não tem limites. Tudo o que estou a viver hoje por causa do meu filho enche-me de orgulho. Sempre o apoiámos desde criança e desejamos que continue a alcançar grandes conquistas", declarou.

O presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, José dos Reis, considerou que a homenagem representa o reconhecimento de todo o concelho pelo percurso desportivo do atleta.

Segundo o autarca, o município continuará a investir no desporto e na valorização dos seus talentos, para que mais jovens possam seguir o exemplo de Diney Borges e afirmar o Tarrafal como "terra de campeões".