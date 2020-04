Governo mantém aposta na CVA – ministro do Turismo

O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, aponta o dedo ao que classifica de “nebulosa” criada em torno do Cabo Verde Airlines por parte da oposição. Posição expressa esta tarde, no parlamento.

As declarações de Carlos Santos, em jeito de esclarecimento, surgem depois de na semana passada o PAICV ter pedido a clarificação da real situação da companhia aérea, após a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ter anunciado a suspensão da Cabo Verde Airlines do Plano de Facturamento e Liquidação.

“Aquilo que aconteceu com a IATA é simplesmente um não cumprimento da parte da companhia. Não é nada do outro mundo e não é nada que não se possa entender o porquê desta situação. Mas o governo tem demonstrado, e tem dito claramente, que não quer deixar de apostar nessa companhia porque insere na estratégia de desenvolvimento do país e do hub, que é uma peça importante na diversificação turística do país”, disse.

Numa curta intervenção, o governante destacou os números da CVA, com o aumento do número de vendas antes da actual crise provocada pela pandemia de COVID-19, assinalando o “inegável” contributo da companhia nas contas externas do país.

Recorde-se que a 18 de Março a companhia aérea suspendeu todos os voos comerciais devido à pandemia de covid-19 e na sequência da decisão do governo de interditar o país a voos internacionais. A CVA pretende retomar a operação a 1 de Julho.