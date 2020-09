Importações e exportações mais baratas em Agosto

Relatório sobre preços do comércio externo mostra que, em Agosto, as importações ficaram mais baratas e que as exportações renderam menos quando comparadas com os meses de Julho.

Em Agosto, aponta o documento do INE hoje publicado, o preço das importações diminuiu 1% relativamente a Julho. Já as exportações tiveram uma descida idêntica no mesmo período deste ano.

“Em Agosto de 2020, o índice de preços da importação registou um decréscimo de 1,0% relativamente ao mês anterior”, diz o Instituto Nacional de Estatística.

Uma descida que é justificada com as diminuições dos preços ocorreram nas categorias “Bens de Consumo” (-1,0%), “Bens Intermédios” (-0,8%)” e nos “Combustíveis” (-1,7%).

Em termos homólogos a variação negativa é ainda mais acentuada com a importações a perderem 10,3% do seu valor relativamente a Agosto do ano passado. Já as exportações, apesar de terem rendido menos dinheiro em Agosto deste ano quando comparadas com Julho, tiveram um aumento de valor quando comparadas com o mesmo período do ano passado.