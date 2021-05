AAC esclarece autorização concedida à BestFly Angola

A Agência de Aviação Civil (AAC) garante que a autorização concedida a BestFly Angola foi emitida com respeito “escrupuloso” das normas jurídicas e técnicas da aviação civil, nacionais e internacionais, e em “estreito aprumo” com as melhores práticas do sector aeronáutico.

Para a AAC, é totalmente "erróneo e despropositado" que a forma como a BestFly Angola passou a operar no país suscite alguma apreensão quanto ao funcionamento da instituição.

Na nota de esclarecimento enviada hoje pela Agência, a entidade começa por referir que o início das operações da companhia angolana sucedeu devido as evidências factuais que apontavam para um cenário de paralisação do transporte aéreo doméstico, justificando a celebração do contrato.

O contrato é, segundo a AAC, de regime emergencial de modo a garantir o serviço público de transporte aéreo regular de passageiro, carga e correio, tendo por base os artigos 125º, 127º, 133º e 134º do Código Aeronáutico.

Conforme a mesma fonte, a exploração de qualquer actividade comercial área no país, requer uma licença técnica(AOC) e uma administrativa (LEA). Entretanto, prossegue, a negociação pode ser feita entre o governo e exploradores estrangeiros, sempre com fundamento em razões de interesse geral, como neste caso, em que o país ficou exposto a ameaça de não ter voos interilhas a partir do passado dia 17 de Maio.

“É neste contexto que o concedente assinou o contrato de concessão com a transportadora aérea BestFly Angola”, assegura.

A AAC afirma que para que a operação pudesse ser autorizada foi necessário requerer que a companhia angolana comprovasse, previamente, a sua capacidade jurídica, técnica e económico-financeira e que evidenciasse que reunia as condições de utilizar de forma adequada os aeródromos, serviços auxiliares e o material de voo que iria empregar nas operações .

A entidade impôs à BESTFLY Angola o cumprimento de uma série de medidas de segurança técnico-operacionais previstas nos regulamentos nacionais, nomeadamente, as referentes à supervisão da segurança operacional. Comunicou ainda com a sua congénere angolana, como Estado de Registo da aeronave, para ajustarem como o Instituto da Aviação Civil de Angola (INAVIC) iria manter a supervisão de segurança que lhe compete, durante o período de vigência do contrato (seis meses).

“Aproveitamos para transmitir a todos que os processos referentes ao acesso ao mercado no transporte aéreo em Cabo Verde, serão sempre analisados em observação aos padrões jurídico-administrativos e de segurança operacional, procurando, acima de tudo, assegurar a salvaguarda de vidas humanas”, lê-se no esclarecimetno da AAC.