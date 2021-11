Adalgisa Vaz anuncia que Fundo Soberano já está capitalizado

A Secretária de Estado e Fomento Empresarial, Adalgisa Vaz anunciou hoje que o Fundo Soberano já está capitalizado e que já recebeu o primeiro relatório da gestão do Banco de Portugal.

“Trata-se de um fundo offshore, sob gestão do banco de Portugal, já está capitalizado em 900 milhões de euros, para acompanhar projectos estruturantes de mobilidade”, indica.

O Governo tinha nomeado Adalgisa Vaz, no início deste ano, para presidir ao Conselho de Administração do recentemente criado Fundo Soberano de Garantia de Investimento Privado.

De acordo com a resolução do Conselho de Ministros, de 12 de Janeiro, Adalgisa Vaz vai assumir um mandato de cinco anos como presidente do conselho de administração do Fundo Soberano.

O novo Fundo Soberano estará sujeito à supervisão do Banco de Cabo Verde e apenas poderá ser extinto por Lei da Assembleia Nacional, sob proposta do Governo, conforme previsto na legislação que o criou.

O Governo tinha assumido publicamente o objectivo de utilizar os recursos deste fundo para apoiar a recuperação económica, face à crise provocada pela pandemia de COVID-19.