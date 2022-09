Correios passam a cobrar IVA nas exportações para Europa

Os Correios de Cabo Verde (CCV) passam a cobrar imposto sobre o valor acrescentado (IVA) a todas as mercadorias exportadas para a Europa.

O anúncio foi feito hoje através de um comunicado da CCV no Facebook, lembrando que em 1 de Julho de 2021, foi actualizado o IVA em todas as mercadorias exportadas para a União Europeia.

“Assim, passa a ser cobrado o IVA a todas as mercadorias sem excepção, independentemente do valor do objecto e da data em que foi adquirido. Assim sendo, fica revogada a anterior isenção do pagamento do IVA até 22 euros sobre as exportações para a Europa”,informa.

Os CCV informam ainda que é obrigatória a apresentação da factura comercial para o processo de desembaraço aduaneiro das mercadorias enviadas pelos correios.

Nesse sentido, instrui todos os técnicos postais de atendimento, para que no momento de aceitação verificar se o objecto é uma mercadoria e solicitar ao remetente a apresentação da factura comercial para acompanhar o mesmo.