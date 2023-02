​Negociações para novo protocolo de pesca com UE devem arrancar este semestre

A União Europeia espera iniciar, ainda neste semestre, as negociações para o novo protocolo de pesca com Cabo Verde. A previsão foi avançada hoje, em São Vicente, pela embaixadora da União Europeia, Carla Grijó, antes do encontro da comissão mista do acordo de parceria de pesca entre a União Europeia e Cabo Verde.

“O protocolo de implementação do acordo de parceria expira em Maio de 2024 e foi já lançado pela Comissão Europeia um exercício de avaliação relativo aos resultados do presente protocolo, pensando no que se quer para o futuro protocolo, cujos resultados irão enformar as negociações do novo protocolo, que esperamos que se iniciem ainda durante este semestre”, afirmou.

Os consultores deverão chegar a Cabo Verde em Março, para uma primeira missão, e de acordo com Carla Grijó deverão trabalhar “em estreita colaboração” com o Ministério do Mar e outros departamentos do governo, além de todas as partes interessadas, nomeadamente industriais, armadores, pescadores e comunidades.

“Para que esta avaliação tenha qualidade, é importante que os consultores tenham acesso a todas as informações e pessoas relevantes. A avaliação deverá contemplar uma análise dos aspectos económicos e comerciais, incluindo propostas para o desenvolvimento da indústria local e a utilização dos recursos do acordo”, referiu.

As negociações do novo protocolo de pesca serão conduzidas, do lado da União Europeia, pela Direcção Geral dos Assuntos Marítimos e Pescas.

Derrogação

Em finais de Janeiro, Cabo Verde manifestou a intenção de continuar com a derrogação temporária das normas de origem após este ano, no âmbito do Sistema de Preferências Generalizadas (SPG+).

A embaixadora da União Europeia em Cabo Verde alertou para a necessidade do país cumprir os prazos no que se refere ao reporte sobre a utilização das derrogações às regras de origem.

“No final de 2023, termina a vigência do actual do sistema de preferências generalizadas (SPG+), que define as regras de acesso à União Europeia. Tendo em conta este contexto, Cabo Verde terá de completar atempadamente as obrigações de reporte sobre a utilização das derrogações às regras de origem. Este é um primeiro passo necessário para a procura de soluções pragmáticas e de flexibilidade”, disse.

Carla Grijó manifestou a abertura da delegação da União Europeia, na Praia, para apoiar Cabo Verde no processo de candidatura.

São Vicente acolhe a partir de hoje e durante dois dias o encontro da comissão mista do acordo de parceria de pesca entre a União Europeia e Cabo Verde.

Em cima da mesa está a avaliação da execução do acordo em curso, bem como um ponto da situação das suas diferentes componentes, nomeadamente no que se prende com as licenças e capturas efectivas, a compensação financeira, a implementação dos programas sectoriais, entre outros.