São Vicente: Funcionários despedidos da Frescomar clamam “basta de abuso” em manifestação com pouca adesão

Cerca de duas dezenas de funcionários, alegadamente despedidos da conserveira Frescomar manifestaram-se hoje, no Mindelo, e pediram “basta de abuso e falta de consideração” que estão a ser sujeitos e sem a quem recorrer.

Alícia Lopes foi um dos trabalhadores, maioria mulheres, que formaram o grupo de 23 pessoas que hoje se concentraram na Praça Dom Luís em representação aos 202 funcionários alegadamente despedidos da Frescomar no início de Janeiro.

No protesto convocado pelo Sindicato de Indústria, Serviços Gerais, Alimentação, Construção Civil, Agricultura, Segurança Privada e Serviços Marítimos e Portuários (Siacsa), que percorreu também algumas artérias da cidade do Mindelo, a mesma contou à imprensa, fazia parte do grupo que estava em casa na reserva, desde as férias de Dezembro, por falta de trabalho, mas, foi avisada de uma reunião no dia 09 de Janeiro último, na qual foi despedida.

“Mas, como é possível, se tenho cinco anos de trabalho e trabalhar cinco anos a levantar logo de madrugada e correndo risco de vida não é brincadeira”, sublinhou Alícia Lopes, que pediu “basta de abuso”.

Descrevendo as “condições precárias” de trabalho e os “riscos de vida”, a mesma fonte asseverou que assinou a rescisão de contrato “sob ameaça”, mas, agora quer a indemnização dos cinco anos de serviço para ajudar no sustento dos cinco filhos e resto da família.

Revoltada, Alícia Lopes também criticou os outros colegas que não compareceram na manifestação e evitaram dar a cara para lutar pelos seus direitos “num país que está muito mal”.

Risiane Matias, que acompanhou o protesto com um recém-nascido nos braços, assegurou que fez questão de levar o filho porque quando foi chamada para assinar a rescisão do contrato ainda estava sem concluir os 90 dias de licença maternidade, que terminam a 13 de Janeiro.

“Mas, eles me despediram e depois pediram-me para devolver o uniforme que tinha guardado em casa e agora estou sem trabalho e tenho mais dois filhos”, explicou.

Também na mesma situação de desempregada, Lidsey Pires, que trabalha na conserveira há seis anos, disse querer mostrar a sua “indignação” pela forma como têm sido tratados pela Frescomar e pelo director de Recursos Humanos da empresa.

Contou que no dia 04 de Janeiro foi chamada para uma reunião, mas, foi despedida mesmo estando grávida e em licença para tratamento de um acidente de trabalho na própria conserveira.

“Estou indignada porque estou grávida e o meu contrato só termina no dia 13 de Março, mas, me suspenderam do trabalho e disseram para assinar o contrato senão iria para despedimento colectivo”, sustentou Lindsey, alegando “pressão e ameaça” para assinar o documento.

A jovem considerou ser “inadmissível” a situação a que estão sujeitos neste momento, quando o dinheiro que deverão receber “não vai comprar a sua dignidade” e nem os seus direitos e do seu filho que deverá nascer brevemente.

Da parte do Siacsa, Heidi Andrade, lamentou a fraca adesão, quando esperava pelo menos cerca de 100 participantes.

“Temos de fazer uma chamada de atenção à população de São Vicente, porque vemos que nos eventos culturais há muita adesão, mas, temos um problema gritante quanto aos direitos dos trabalhadores, não temos adesão”, exortou o sindicalista, afirmando alguma desmotivação.

Por outro lado, reafirmou a culpa da situação no Governo que “não criou condições” para os armadores nacionais, está a aplicar taxas “muito elevadas” para o desembarque de barcos de pesca internacionais e ainda não assinou o contrato de derrogação com a União Europeia que “já perdeu a sua validade”.

Respondendo à declarações do ministro do Mar, Abraão Vicente, que negou haver despedimentos na Frescomar, Heidi Andrade afiançou que “no papel pode não haver despedimento colectivo, mas, do ponto de vista é isto que está a acontecer”.

Isto porque, conforme a mesma fonte, a Frescomar tem cerca de 200 funcionários em casa que podem ir para despedimento colectivo a qualquer hora.

Um cenário que, segundo Andrade, também ensombra os trabalhadores da fábrica de frio Atunlo, que também estão em risco de serem despedidos.