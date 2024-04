Nordeste brasileiro volta a ter voos directos para EUA, Europa e África

Cabo Verde Airlines deverá assegurar voos para os aeroportos do Sal e Praia

As rotas aéreas que ligam o Nordeste ao mundo vão, aos poucos, recuperando as ligações para a América do Norte, Europa e África. Apesar de ser a região brasileira mais próxima destes destinos, há poucas opções disponíveis e os bilhetes são mais caros do que os vendidos em Guarulhos (São Paulo).

Actualmente, do Nordeste, pode-se embarcar directamente para Lisboa (Portugal), Madrid (Espanha), Paris (França), Buenos Aires (Argentina), Montevideu (Uruguai) e Miami, Orlando e Fort Lauderdale (Estados Unidos).

No Ceará, de acordo com os dados da Fraport Brasil (empresa administradora do aeroporto internacional Pinto Martins), citados pelo jornal Movimento Económico, o terminal de Fortaleza registou no primeiro trimestre do ano “a mais expressiva performance na era pós-pandemia em relação aos voos internacionais”, com mais de 100 mil passageiros em cerca de 550 aterragens e descolagens internacionais na capital cearense.

A TAP, que faz a rota directa Fortaleza-Lisboa, atingiu a marca histórica de 48 mil passageiros nestes primeiros três meses de 2024, o que representa um aumento de 30% comparado ao mesmo período do ano anterior.

Temporada alta e o regresso a África

Fortaleza acena com o retorno da ligação com África, com voos para dois destinos de Cabo Verde (Ilha do Sal e Praia) através da Cabo Verde Airlines. Recife ainda negocia o regresso desta rota, que operou até Março de 2020, incluindo também um voo directo de Salvador.

A previsão é que o avião da Cabo Verde Airlines volte a descolar de Fortaleza a partir de Junho. Serão, de início, dois voos semanais para o arquipélago, um para Ilha do Sal e outro para Praia. Mas apesar das slots estarem reservados nos aeroportos, nem a companhia aérea e nem o governo cearense anunciaram ainda oficialmente este regresso.

O que está garantido é, no caso do Recife, o retorno das frequências para os Estados Unidos através da Azul. E a rota Recife-Madrid voltará a ser operada pela Air Europa a partir de 21 de Junho.

Em relação a Portugal, o governo de Pernambuco anunciou negociações com a Azul para um voo directo para a cidade do Porto.

Outras capitais do Nordeste têm rotas internacionais directas para Lisboa através da TAP, que anunciou o aumento da oferta de voos para Lisboa, vão ser 35 no período entre Junho e Agosto.

Nestes três meses haverá mais três ligações semanais para o Recife e para Fortaleza. A capital pernambucana passará de 10 para 13 voos por semana e a capital cearense, de 6 para 9. As outras capitais nordestinas com voos directos semanais para Lisboa, via TAP, são Salvador (7), Natal (3) e Maceió (3).