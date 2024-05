​Taxa de desemprego desceu para 10,3% em 2023

A taxa de desemprego a nível nacional situou-se em 10,3%, em 2023, uma redução de 0,7 pontos percentuais em relação a 2022, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em termos absolutos, a taxa representa 21.853 pessoas desempregadas, de um universo total de 212.313 com mais de 15 anos que representam a população activa das nove ilhas habitadas do arquipélago.

A maior parte da população empregada (190.461 pessoas) são homens (57%) e a actividade económica é dominada pelo ramo “comércio, reparações de automóveis e motociclos”, já que “cerca de 16,6% dos empregados com idade de 15 anos ou mais trabalharam neste ramo de actividade”, indica o INE.

Seguem-se os ramos de construção (12%) e administração pública (9,9%).

O ramo de alojamento e restauração absorve 9,7% dos empregados.

As ilhas do Sal e Boa Vista continuam a ter as maiores taxas de emprego, 65,1% e 64,6%, respectivamente, seguindo-se os concelhos da Praia (55,3%) e São Vicente (55,1%).

Do lado oposto, os concelhos de São Lourenço dos Órgãos, Santa Catarina e São Domingos registam as maiores taxas de desemprego do país, 17,7%, 17,5% e 17,2%, respectivamente.

O sector empresarial privado mantém a posição de maior dinamizador do mercado de trabalho em Cabo Verde, absorvendo 47,2% dos empregados, seguido da modalidade de trabalhador por conta própria, com 19,9%, e administração pública, que absorve 17,4%.

Os dados fazem parte do Inquérito Multi-objectivo Contínuo (IMC), que permitiu ainda apurar que 92.795 empregados trabalharam na informalidade, representando cerca de metade (48,7%) do total da população empregada.

O inquérito estimou ainda que haja cerca de 46 mil jovens entre os 15 e os 35 anos sem emprego e fora do sistema de ensino ou formação, representando 26,4% do total dos jovens nesta faixa etária.

O IMC tem periodicidade anual (desde 2011) e em 2023 foi realizado com uma amostra de 9.918 agregados familiares, distribuídos por todos os concelhos, durante os meses de Novembro a Dezembro.

Segundo o INE, a amostra apresenta um nível de confiança de 90%, para uma precisão relativa de 10%, no que respeita à estimativa da taxa de desemprego na população de 15 anos ou mais.