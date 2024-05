Fitch eleva classificação de Cabo Verde para ‘B’

A Fitch Ratings anunciou a elevação do Rating de Longo Prazo do Emissor (IDR) de Cabo Verde de ‘B-’ para ‘B’. A perspectiva é estável. Esta actualização reflecte a robusta perspectiva de crescimento económico e o desempenho fiscal forte de Cabo Verde, que se espera que suportem a consolidação fiscal.

A melhoria do rating, refere a agência de rating, reflecte o panorama de crescimento económico robusto de Cabo Verde e o forte desempenho fiscal. Espera-se, segundo a agência, que estes factores apoiem a consolidação fiscal e uma trajectória descendente da dívida governamental.

De acordo com a mesma fonte, o contínuo crescimento vigoroso no sector do turismo, que ultrapassou os níveis pré-pandemia em 2023, sustentará tanto a actividade económica quanto a melhoria das finanças externas em termos de défices de conta corrente mais estreitos e níveis adequados de reservas internacionais, refere a agência.

Os IDRs de Cabo Verde são ainda suportados por uma parcela relativamente alta de financiamento concessional e indicadores de governança mais fortes em comparação com os seus pares, acrescenta a Fitch.

Estes factores são contrabalançados pela ainda muito alta dívida pública e externa, grandes passivos contingentes soberanos e a alta dependência da economia no turismo, salvaguarda-se.

Perspectiva de Crescimento e Diversificação

A Fitch prevê que o crescimento se mantenha robusto em 2024-2025, com uma média de 4,7%, em comparação com 5,1% de 2023. Este crescimento será impulsionado pelo aumento contínuo de chegadas de turistas e pelo elevado nível de investimento directo estrangeiro (IDE) relacionado ao turismo.

O consumo privado também deverá beneficiar do forte desempenho do sector do turismo, que representa cerca de 40% do emprego total.

O gasto das famílias será ainda mais suportado pela queda da inflação, prevista para uma média de 2,0% em 2024-2025 (de 3,7% em 2023), reflectindo a normalização dos preços importados de alimentos e combustíveis.

Espera-se que o aumento das chegadas de turistas seja impulsionado pela abordagem a novos mercados, incluindo a Europa Oriental. Isto será apoiado pela melhoria da conectividade e pelos esforços para diversificar o segmento tradicional de “all inclusive”, reduzindo um pouco os riscos de possíveis mudanças na procura turística dos principais mercados de origem de Cabo Verde, principalmente a Europa Ocidental.

Consolidação fiscal

Cabo Verde alcançou, lembra a Fitch, um excedente fiscal de 0,1% do PIB em 2023, uma melhoria significativa quando comparada ao déficit de 3,7% em 2022, que foi impulsionado por factores temporários como menor gasto em investimentos e receitas únicas de concessões.

No entanto, aumentos salariais no sector público podem enfraquecer as finanças a curto prazo, avisa, reconhecendo, porém, que para equilibrar, Cabo Verde está a tomar medidas administrativas para ampliar a base tributária. Espera-se um aumento moderado nas receitas até 2024-2025, ajudando a controlar déficits projectados em 1,6% e 1,1% do PIB para 2024 e 2025, respectivamente.

Financiamento Externo

Em relação ao financiamento externo, as necessidades brutas de Cabo Verde devem cair para 10,4% do PIB em 2024, com amortizações externas de 3,6%. O país continuará a depender de empréstimos internacionais, com desembolsos esperados de 3,2% do PIB de instituições como Banco Mundial e FMI.

Cabo Verde mostrou bom desempenho sob o programa do FMI em 2024, com todos os critérios e reformas estruturais atendidos. O FMI aprovou um acordo de 18 meses no âmbito da Facilidade de Resiliência e Sustentabilidade, totalizando 31,45 milhões de dólares, aponta o documento.

Redução da Dívida

Entretanto, a dívida pública deve cair para cerca de 104% do PIB até 2025, em comparação com 115% em 2023 e 126% em 2022, devido ao crescimento económico e excedentes primários esperados. “Os pagamentos de juros externos são projectados para serem ligeiramente acima de 3% das receitas externas e 8% das receitas do governo em 2025, beneficiados por termos favoráveis da dívida e pela liquidez do sector bancário local”, lê-se ainda.

A agência aponta como um risco significativo, os altos passivos de empresas estatais, representando quase 47% do PIB em 2023, com parte (cerca de 9%) garantida pelo governo. Reformas estão em curso, mas a implementação lenta pode afectar a estabilidade fiscal, salvaguarda a Fitch.

Turismo impulsiona redução de déficits externos

A Fitch prevê que o déficit da conta corrente de Cabo Verde diminua para 2,1% até 2025, comparado a 3,3% em 2023. O crescimento contínuo nas receitas turísticas pode ampliar o superávit comercial de serviços para 17,9% do PIB até 2025 (16,6% em 2023), enquanto preços globais mais baixos de energia e alimentos podem reduzir o déficit comercial de mercadorias para 33,6% do PIB (de 35,4% do PIB).

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1173 de 22 de Maio de 2024.