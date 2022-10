NOSi participa em Portugal no Open Source Lisbon com uma equipa multidisciplinar

O Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação (NOSi) participa hoje, em Lisboa, no Open Source Lisbon, considerado um dos maiores eventos de código aberto do mundo, com uma equipa multidisciplinar, para sessões de apresentação e partilha.

segundo as informações avançada pela Inforpress, o NOSi explica que a ambição é tornar o ‘igrpweb’ uma referência mundial, enquanto plataforma ‘open source’ para o desenvolvimento de soluções digitais de excelência.

Conforme o NOSi, o ‘igrpweb’ é uma plataforma ‘open source’, resultado de mais de 20 anos de investigação, experiência e expertise do núcleo no desenvolvimento de soluções para a governação digital, sendo que hoje, esta plataforma é reconhecida e utilizada internacionalmente, como é o caso do projecto Sistema de Informação Tributária de São Tomé e Príncipe, componente IVA.

Por isso, a aposta tem sido investigação, desenvolvimento, sinergias e ‘networking’, para construir, não só, uma ampla comunidade de ‘developers’ em torno da plataforma, como também, uma “qualificada massa crítica”, nacional e internacional ‘igrpweb open source’.

Tendo em conta este propósito, que a equipa multidisciplinar do NOSi estará a participar da 20ª edição do Open Source Lisbon 2022, a ter lugar no Centro Cultural de Belém, “para sessões de apresentação e partilha”.

A equipa terá ainda a oportunidade de realizar encontros e momentos de imersão com a ‘Syone’, empresa multinacional portuguesa com larga experiência no desenvolvimento de soluções ‘open source’, no evento em que as últimas duas edições aconteceram virtualmente.

De acordo com a organização do evento, a 20ª edição do Open Source Lisbon estará dividida em dois palcos, sendo o Grande Auditório e ‘Tech Sessions’, onde serão abordados diversos casos de sucesso e as últimas novidades tecnológicas e contará com oradores como Gabriel Coimbra, AmyJune Hineline, Chris DiBona, Vânia Gonçalves, entre outros.