Investigadores encontram primeiro berçário de tubarões na Boa Vista

Um estudo recente desenvolvido por investigadores portugueses e cabo-verdianos revelou a existência de uma zona berçário de tubarões na Baía de Sal-Rei, na ilha da Boa Vista, albergando juvenis de várias espécies ameaçadas, incluindo o icónico tubarão-martelo.

O estudo, desenvolvido no âmbito do projecto de investigação denominado NGANDU, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pela Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, indica ainda tratar-se de uma região única no Atlântico.

“A identificação e protecção de áreas de berçário é crucial para a conservação dos tubarões, um dos grupos de animais mais ameaçados a nível mundial”, destacou Rui Rosa, professor de Ciências da Universidade de Lisboa, e líder do estudo, em nota de imprensa.

Conforme Rui Rosa, a relevância da região, que é também utilizada por mamíferos e tartarugas marinhas, é reconhecida pela comunidade local de pescadores.

Perante esta constatação, o investigador e líder do estudo, destaca que a protecção da Baía de Sal-Rei será importante não só para os tubarões, mas para a conservação de toda uma diversidade de organismos marinhos altamente carismáticos e para o uso sustentável dos recursos marinhos na região.

A equipa de investigadores portugueses e cabo-verdianos realçou ainda que todas espécies evidenciadas, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, estão sob risco iminente de extinção.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1106 de 8 de Fevereiro de 2023.