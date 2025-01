ELASnaTech : Transformando Código em Soluções: Reflexões de uma Analista e Desenvolvedora de Software

“Licenciada em Engenharia Informática, com mais de 16 anos de experiência, desempenhando funções como programadora, analista de software e gestora de projetos. Participou em projetos nacionais e internacionais no âmbito da governação eletrónica, abrangendo áreas como Educação, Recursos Humanos, Contabilidade, Impostos, Registo Comercial, Transportes Rodoviários, entre outras, bem como em projetos específicos de Microfinanças.”

Quando escolhi cursar Engenharia Informática, sabia que enfrentaria desafios, mas também encontraria oportunidades. Embora não fosse a minha primeira preferência durante a adolescência, ao olhar para trás, reconheço que foi uma decisão que moldou a minha vida e abriu muitas portas. A formação em Cuba trouxe desafios além da sala de aula. Aprendi que a programação não é apenas memorizar códigos, mas resolver problemas de forma criativa e transformar ideias em soluções reais. Enfrentei frustrações, mas a satisfação de ver um sistema funcional superava tudo.

Como muitas mulheres, também senti medo ao escolher esta carreira. Durante a licenciatura, enfrentei dúvidas e comentários desencorajadores de colegas, que sugeriam que mudasse de curso por considerarem Engenharia Informática demasiado difícil. Algumas colegas desistiram, achando a programação complicada, um verdadeiro “bicho de sete cabeças”. Essa perceção não é infundada; programação pode parecer intimidante, especialmente sem apoio ou modelos inspiradores.

Ao longo da minha carreira, trabalhei em projetos diversos – sistemas financeiros, recursos humanos, portais, microfinanças, entre outros –, que me permitiram crescer como programadora, analista de software e gestora de projetos. Embora a análise de software tenha sido minha paixão inicial, a programação tornou-se essencial na minha formação. Dominar sistemas deu-me a confiança para propor soluções eficazes e liderar projetos.

O campo da programação ainda é dominado por homens, e muitas mulheres evitam esta área devido à falta de incentivos. Contudo, as dificuldades iniciais são degraus para o crescimento. Para as mulheres que desejam entrar no mundo da tecnologia, digo: comecem, mesmo que pareça difícil. Programação não é apenas dominar uma linguagem, mas resolver problemas e aprender com os erros. Não se intimidem com o ambiente desafiante. Cada mulher que escolhe este caminho pavimenta-o para muitas outras.

Hoje, olhando para a minha trajetória, vejo que valeu a pena insistir. Não foi fácil, mas cada conquista mostra que o lugar das mulheres também é na tecnologia. Não importa de onde vêm ou o que disseram que não podem fazer – o futuro da tecnologia precisa de diversidade. Espero que a minha história inspire outras mulheres a enfrentar desafios com coragem e descobrir o poder transformador da tecnologia.

Breve biografia da autora

Licenciada em Engenharia Informática, com mais de 16 anos de experiência, desempenhando funções como programadora, analista de software e gestora de projectos. Participou em projectos nacionais e internacionais no âmbito da governação electrónica, abrangendo áreas como Educação, Recursos Humanos, Contabilidade, Impostos, Registo Comercial, Transportes Rodoviários, entre outras, bem como em projectos específicos de Microfinanças."

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1209 de 29 de Janeiro de 2025.