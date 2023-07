Lucros do BAI Cabo Verde caíram para metade em 2022

Os lucros do Banco Angolano de Investimentos Cabo Verde (BAICV), participado também pela petrolífera Sonangol, caíram para quase metade em 2022, para 57,9 milhões de escudos, segundo dados do relatório e contas consultado hoje pela Lusa.

De acordo com o documento, o banco apresentou resultados líquidos de 57,9 milhões de escudos no final do exercício de 2022, o que compara com os 108,5 milhões de escudos de lucros em 2021, uma quebra de 46,6% no espaço de um ano e que surge após um aumento de 384% de 2020 para 2021.

"No cômputo geral dos sete bancos comerciais que operam no mercado em Cabo Verde, o BAICV apresentou em 2022 crescimentos em termos de quota nos activos, de 8,43% para 9,02%, e nos depósitos, 6,15% para 6,82%, e na quota parte nos créditos, ou seja de 13,91% para 14,17% (considerando os Títulos de dívida pública)", lê-se no relatório e contas.

O BAICV é detido maioritariamente (81,63%) pelo Banco Angolano de Investimentos (BAI), sendo ainda participado em 9,20% pela petrolífera angolana Sonangol.

"No exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 o banco adquiriu em processo de recuperação de dívidas de terceiros, 20.000 acções próprias ao preço de 1.000 escudos cabo-verdianos, que corresponde ao seu valor nominal. Em 31 de Dezembro de 2022 o montante de acções próprias corresponde a 0,96% do capital social", explica ainda a instituição, no documento.

O activo líquido do BAICV cresceu 13,5% em 2022, para 28.203 milhões de escudos, o crédito líquido a clientes aumentou 8,9%, para 11.417 milhões de escudos, enquanto o volume de crédito e juros vencidos cresceu 13,3%, para 879,1 milhões de escudos.

O BAICV fechou 2022 com 137 trabalhadores, dez balcões e 45.851 clientes.

A administração do banco propôs aplicar 10% dos lucros do ano passado na reserva legal, 8% em reservas de estabilização de dividendos, 30% na distribuição de dividendos, 17,5% em reservas livres e 34,5% em reservas para acções próprias.

O banco destaca ainda que "apesar do contexto económico desfavorável, causado pela pandemia da covid-19, verificou-se ao longo de 2022 um crescimento de recursos a nível do sistema bancário de 7,4%", equivalente a mais 17.482 milhões de escudos, "beneficiado em parte pelas poupanças acumuladas durante a pandemia e de um ambiente monetário mais acomodatício".

Em 31 de Dezembro de 2022, os recursos de clientes do BAICV, "que constituem a principal fonte de financiamento" da instituição, ascendiam a 16.980 milhões de escudos, um crescimento de 17,6% face a 2021, no caso "muito superior ao crescimento da carteira do mercado [que subiu 7,4%, para 252.462 milhões de escudos], com reflexo a nível da quota de mercado do banco que passou de cerca de 6,1% para 6,7%".

Refere igualmente que a actividade bancária em Cabo Verde continuou em 2022 a ser "condicionada pelo contexto económico e social que o mundo atravessa, que impactaram os sectores económicos importantes como o turismo, os transportes e serviços conexos, a restauração e o comércio, introduzindo riscos tanto pela redução do nível de actividades das empresas como pelos desequilíbrios no mercado de trabalho e desemprego".