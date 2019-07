Yolanda Tati. Humans Lover, Feminista, Empreendedora Social e Cultural

Depois de em 2017 ter encantado com a sua vibrante capacidade de comunicação as participantes do Summit Empreendedorismo Feminino, realizado na cidade da Praia pela plataforma de empoderamento feminino Womenise.It, a criadora de conteúdos digitais e apresentadora de rádio e TV Yolanda Tati encontra-se novamente em Cabo Verde para partilhar conhecimentos e experiências relativas ao empreendedorismo.

Ela é um fenómeno das redes sociais. Com milhares de seguidores nas suas contas das diferentes redes sociais, Yolanda Tati é uma comunicadora nata que um dia resolveu tirar proveito das suas competências a partir destas ferramentas online. Primeiro a partir de uma conta do YouTube, onde começou por passar mensagens de empoderamento feminino e negro e a questionar o sistema patriarcal, o preconceito e os estereótipos raciais. Hoje, aos 25 anos, é uma das mais reconhecidas e influentes empreendedoras digitais do espaço lusófono.

Angolana e portuguesa, como faz sempre questão de se apresentar (nasceu em Angola e vive desde os 4 anos em Portugal) Miss Yolo, como habitualmente se apresenta aos seus seguidores, é formada em Engenharia de Petróleo mas há muito que pôs de lado a profissão para se dedicar à Comunicação. Loucutora na rádio Cidade FM, com o sucesso da sua presença online, a empreendedora também ganhou espaço na televisão portuguesa, integrando programa de entretenimento na TVI, entre outras experiências.

Foto: Yolanda Tati divulgação

Mais recentemente Yolanda Tati enveredou por outro tipo de actividade empreendedora e criou a empresa Tête-à-Tête, uma hospedaria domiciliar.

Em Cabo Verde pela segunda vez a convite da Womenise.It, Yolanda Tati conduziu na quinta-feira, dia 04, na Escola de Negócios e Governação da Universidade de Cabo Verde uma palestra sobre empreendedorismo digital nas redes sociais e o papel do mindfulness (treino mental que ajuda as pessoas a liderem com os seus pensamentos e emoções, e viverem plenamente o momento presente) para alcançar o sucesso.

“Começa sem estar pronto. Esta é uma das principais dicas que dou aos participantes do meu workshop: não te preparares, faz!”, diz a criadora de conteúdos que conta mais de 48 mil seguidores só no Instagram. E acrescenta, com entusiasmo: “seja o que for, começa agora!”.

Hoje, pelas 17horas, Miss Yolo estará a conversa com um grupo de empreendedoras num Tea Talk no Boutique Hotel Pescador, para inspirar e partilhar experiências.