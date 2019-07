Farol D. Maria Pia, património da cidade da Praia

Marco histórico da cidade da Praia o Farol da Ponta Temerosa, como também é conhecido, é uma das principais atracções turísticas da cidade. Nesta altura do ano o Farol tem recebido, diariamente, dezenas de turistas que aí vão apreciar a sua arquitectura centenária e as vistas que proporciona.

Aos fins-de-semana principalmente, quem se deslocar em passeio ao Farol Dona Maria Pia, localizado na chamada Ponta Temerosa, estará incluído entre as dezenas de visitantes que aí se deslocam. Turistas uns, locais outros, todos procuram o Farol para conhecer de perto os seus recantos e traços arquitetónicos e apreciar do alto da torre de iluminação a bonita vista para o oceano e para a cidade.

Para além dos visitantes estrangeiros e locais – cruzamo-nos com chineses, europeus e brasileiros – simpaticamente recebidos pelo faroleiro, nos arredores do edificio familias se divertiam na karaka (piquenique nas piscinas naturais formadas pelas rochas à beira mar).

Conforme o faraloiro de serviço, ultrapassam as quatro centenas o número de visitantes que mensalmente acorrem ao Farol D. Maria Pia, assim baptizado em homenagem à rainha portuguesa Dona Maria, casada com o rei Dom Luís.

Em funcionamento há 138 anos, o farol foi inaugurado a 13 de Junho de 1981, embora tivesse sido construído um ano antes, em 1880. Com 21 metros de altura e situado a uma altitude de 25 metros, o alcance da sua luz-guia é 15 milhas náuticas.

Reabilitação do património está quase concluída

Vista da janela frontal da torre

Ponto de encontro de namorados, cenário para videoclipes, sessões de fotografia e até uma ou outra cerimónia de casamento, já houve quem sonhasse um pequeno café-esplanada na varanda superior do edifício.

Mas há também por parte de alguns cidadãos o receio de que o valor patrimonial do Farol de Ponta Temerosa esteja em risco. É que as obras de reabilitação, a decorrer desde 2012 e actualmente na sua fase final, poderão culminar com a remoção da estrutura metálica superior em formato de “caserna” e sua substutuição por uma lâmpada e estrutura moderna o que, no entender de alguns cidadãos apreciadores desse marco da cidade, deturparia o seu traço original e retiraria valor patrimonial à construção. Os mesmos acreditam que a actual estrutua metálica pode e deve ser recuperada e preservada.

Antes das obras de reabilitação (Foto: TripAdvisor)

Antes da construção do farol já era um forte

Ainda que seja incerta a substituição da actual estrutura metálica que encima o Farol da Praia, recomendamos a visita atempada a quem queira apreciar o Farol enquanto ainda mantém a sua configuração original. A simpatia do faroleiro e dos cães que lhe fazem companhia são um agradável extra.