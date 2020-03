CNN aponta praia cabo-verdiana como uma das melhores do mundo

Num total de 25 das melhores praias a nível mundial, Santa Mónica, na Boa Vista, consegue entrar num ranking que é liderado pelo Brasil.

Santa Mónica, Boa Vista, Cabo Verde: com 22 quilómetro de pura areia branca, Santa Mónica foi considerada a 25ª melhor praia do mundo nos prémios TripAdvisor's Travelers' Choice Awards, noticia a cadeia de televisão norte-americana CNN.

Apenas uma praia africana consegue melhor classificação que Santa Mónica. Anse Lazio, na ilha de Praslin, Seychelles, é considerada um paraíso para os amantes do snorkeling e conquistou a 24ºposição.

De resto, há prémios para todos os gostos e para todos os continentes. Desde as frias praias no norte da Europa (praia de Bournemouth, no Reino Unido) até destinos mais tropicais como a praia Manuel António, na Costa Rica “cujas magníficas paisagens e vida selvagem fazem valer a viagem”.

Líder destacado neste ranking é o Brasil que em 25 praias consegue colocar duas entre as melhores.Prainhas do Pontal do Atalaia em 12º lugar e Baia do Sancho, que é considerada pelos TripAdvisor's Travelers' Choice como a melhor praia do mundo