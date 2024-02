​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, enterro de Carnaval, apresentação de livro e estreia de documentário.

Sexta-feira

- Música ao vivo com o grupo “Temp`i Ora”, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Heber Pires e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Enterro do Carnaval, na Esplanada Alkimist, na Praia, às 22h00.

- Live Music com "Sambalalá", na Livraria Nho Djunga, em São Vicente, às 22h30.

Sábado

- Apresentação do livro “Cabo Verde: Ilhas Crioulas – Da Cidade – Porto ao Porto - Cidade (séc. XV - XIX) de Manuel Brito-Semedo, no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, em São Vicente, às 18h30.

- Show Cultural China Cabo Verde, no Centro Cultural do Mindelo, às 19h00.

- Estreia do documentário “Sumara Maré” de Samira Vera-Cruz, no Auditório do Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Tote Xinoca,Palihn Vieira, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Ladies Night, na Esplanada Alkimist, na Praia, às 22h00.