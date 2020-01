Amílcar Cabral "candidato" a maior líder da História mundial

O herói nacional de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, Amílcar Cabral, figura na lista dos 20 maiores líderes da história mundial divulgada pelo site oficial da BBC History Magazine, History Extra, após a realização de uma sondagem “Quem é o maior líder da história mundial?”.

O History Extra pediu a historiadores como Rana Mitter, Margaret MacMillan e Gus Casely-Hayford para nomear o maior líder - alguém que exerceu poder e teve um impacto positivo na humanidade - e para explorar suas conquistas e legado.

Entre os escolhidos está Amílcar Cabral, que foi apontado por Hakim Adi, professor de História de África e Diáspora Africana na Universidade de Chichester. "Great because… his struggle for independence in Africa also transformed Portugal" (Grande porque... a sua luta pela independência em África Também transformou Portugal), lê-se no site.

Amílcar Cabral foi, pois, seleccionado por ter liderado a luta pela independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Foi um dos fundadores do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e fundador e líder do Partido Africano pela Independência da Guiné e Cabo Verde (PAICG). As lutas armadas de libertação que ele liderou acabaram resultando na revolução em Portugal - o 25 de Abril - e no início de uma nova era democrática naquele país.

O Imperador do Mali (1312 a 1337),Mansa Musa também foi um dos escolhidos. Durante o seu reinado, Mansa Musa criou escolas, mesquitas e até uma universidade. Dentre os seus feitos está ainda a Mesquita de Djinguereber, em Tombuctu.

Faraó Amenófis III (1389 e 1367 a. C), do Egipto, foi outro seleccionado. O seu longo reinado de cerca de quarenta anos correspondeu a uma era de paz, prosperidade e de esplendor artístico no Antigo Egipto.

Winston Churchill, Primeiro-ministro do Reino Unido (1940 –45 & 1951–55) é considerado como um dos homens mais significativos da História do Reino Unido e uma das figuras mais importantes do século XX. Churchill é visto como um líder extremamente inteligente que levou a vitória do Reino Unido e dos países aliados na Segunda Guerra Mundial e desempenhou um papel fundamental no combate ao fascismo europeu. É outro dos seleccionados.

Outros "Great leaders"

- Isabel I de Castela (1474 – 1504) foi escolhida porque a sua influência reformulou o mundo ocidental.

- Oda Nobunaga, Senhor feudal japonês do século XVI que conseguiu unificar o Japão, também está na lista.

- Boadiceia, Rainha dos Iceni no primeiro século d.C. , porque a sua rebelião inspirou mulheres líderes ao longo dos séculos.

- Maharaja Ranjit Singh, governante do império sikh (1801 – 39) que forjou um império moderno de tolerância.

- William III, Rei da Inglaterra, Escócia e Irlanda (1689 – 1702), libertou a Europa da hegemonia francesa.

- Wu Zetian, Imperadora da China (690–705) que foi a mulher mais poderosa da história chinesa.

- Oliver Cromwell, Lorde Protector da Inglaterra, Escócia e Irlanda (1653 – 58), um campeão parlamentar cujas ideias definiam a Grã-Bretanha.

- Joana D'Arc, líder militar francesa,que no século XV levou um exército a triunfar por pura força de vontade e crença.

- Elizabeth I, Rainha da Inglaterra e Irlanda (1558 – 1603), restabeleceu a paz e construiu o poder nacional após um tumulto.

- Papa Inocêncio III (1198-1216),redesenhou o mapa da Europa.

- Catarina, a Grande, Imperatriz da Rússia (1762 – 96). Levou a Rússia à era moderna.

- Alfred, o Grande, Rei de Wessex (871–99), unificou e organizou um reino dos ingleses.

- Santo António, o Grande- antigo Eremita cristão que desencadeou a revolução monástica.

- Branca de Castela, Rainha da França, regente 1226 –34 e 1248–52. Transformou a corte francesa no centro cultural da Europa.

- Akbar, Imperador Mughal (1556–1605) que fundou um poderoso império indiano, cheio de tolerância.

- Abraham Lincoln, Presidente dos EUA (1861 –65). Defendeu os trabalhadores e a emancipação dos escravos.

Estes são os "candidatos" a maior líder da História, que será escolhido pelos leitores da History Extra.

A votação ocorre no site e termina a 26 de Fevereiro de 2020.