Organizações de jornalistas pedem libertação de birmanesa raptada por rebeldes

Mudra, 30 anos, foi raptada em 20 de Setembro, quando se encontrava em casa, na localidade de Maungdaw, perto da fronteira com a Tailândia, segundo a agência de notícias espanhola Europa Press.
A Agência de Notícias Fronteiriças (BNA, na sigla em inglês), para a qual Mudra trabalhava, disse que a jornalista foi raptada por um membro do grupo rebelde, noticiou o portal Irrawaddy.
O editor-chefe da agência, Kaung Myat Naing, explicou que Mudra estava a fazer uma série de reportagens sobre a falta de material escolar na aldeia de Thihoaye, onde a maioria da população teve de se deslocar devido à ofensiva rebelde.
"O Exército de Arakan tem de libertar Mudra imediatamente e permitir que os jornalistas realizem o seu trabalho de forma livre para cobrir o conflito no estado de Rakhine", declarou Shawn Crispin, representante do CPJ no Sudeste Asiático.
Um porta-voz do grupo rebelde, Jaing Tuja, afirmou que Mudra foi "interrogada por questões de segurança" e acusou-a de "não seguir as regras estabelecidas no âmbito do conflito" para garantir a segurança e a proteção de jornalistas.
"Temos vindo a observá-la há algum tempo. Chamámo-la para interrogatório, mas não a detivemos", assegurou.
A agência de notícias disse que a jornalista continuava detida pelos rebeldes e questionou que tenha sido estipulado um conjunto de normas a cumprir durante os confrontos.
A antiga Birmânia vive um conflito armado há décadas que opõe diversos grupos rebeldes de diferentes etnias.
O país do Sudeste Asiático é governado por uma junta militar desde 2021, quando depôs o governo eleito após um breve período de democratização da vida política que se seguiu a uma ditadura dos militares (1962-2011).
Foto: depositphotos