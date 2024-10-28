Jornalistas detidos na Bielorrússia e na Geórgia recebem Prémio Sakharov

Os jornalistas Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli, detidos na Bielorrússia na Geórgia, respetivamente, foram laureados com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2025. O anúncio foi feito esta quarta-feira, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Os jornalistas Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli, detidos na Bielorrússia na Geórgia, respetivamente, foram laureados com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2025, esta quarta-feira. A cerimónia de entrega do galardão será realizada a 16 de Dezembro, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

"Ao atribuir o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento deste ano a Andrzej Poczobut, da Bielorrússia, e a Mzia Amaglobeli, da Geórgia, homenageamos dois jornalistas cuja coragem brilha como um farol para todos aqueles que se recusam a ser silenciados", destacou a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

A responsável salientou ainda que "ambos pagaram um preço elevado por dizerem a verdade ao poder, tornando-se símbolos da luta pela liberdade e pela democracia".

"O Parlamento está ao lado deles e de todos aqueles que continuam a exigir a liberdade", complementou.

O Parlamento Europeu recordou, em comunicado, que o "jornalista, ensaísta, bloguista e ativista da minoria polaca na Bielorrússia" é um "conhecido crítico do regime de Alexander Lukashenko e autor de textos sobre história e direitos humanos".

"Andrzej Poczobu foi muitas vezes detido, encontrando-se preso numa colónia penal desde 2021, depois de condenado a uma pena de oito anos. Desde então, a sua saúde piorou mas, apesar de não receber os cuidados médicos de que necessita, continua a lutar pela liberdade e pela democracia. O atual estado de saúde de Andrzej Poczobut é desconhecido e as visitas de família não estão autorizadas", apontou.

A instituição europeia frisou que, "numa resolução aprovada em 15 de Março de 2023, [...] apelou à libertação imediata e incondicional de Andrzej Poczobut", por considerar que as acusações contra si eram "politicamente motivadas" e "visavam silenciar vozes independentes e suprimir a liberdade de expressão e de associação".

Por seu turno, a jornalista georgiana e diretora dos meios de comunicação social em linha Batumelebi e Netgazeti, Mzia Amaglobeli, foi detida em Janeiro de 2025, depois de ter marco presença em manifestações antigovernamentais, na Geórgia.

"Em agosto, foi condenada a dois anos de prisão por motivos políticos. Primeira prisioneira política da Geórgia desde a independência do país e defensora da liberdade de expressão, Mzia Amaglobeli tornou-se a figura de proa do movimento de protesto pró-democracia da Geórgia, opondo-se a partido no poder 'Sonho Georgiano' desde as eleições contestadas de Outubro de 2024", explanou a nota.

O Parlamento Europeu lembrou ainda que, numa resolução aprovada a 19 de Junho deste ano, condenou "os ataques sistémicos do regime do Sonho Georgiano às instituições democráticas, à oposição política, aos meios de comunicação social independentes, à sociedade civil e à independência do poder judicial", ao mesmo tempo que apelou à libertação imediata e incondicional de Mzia Amaglobeli.

Além dos dois jornalistas detidos, os jornalistas e trabalhadores da ajuda humanitária na Palestina e em todas as zonas de conflito e os estudantes sérvios que iniciaram protestos a nível nacional contra o governo de Belgrado eram os finalistas deste ano.

Batizado em homenagem ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov, o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento é o maior galardão de direitos humanos da União Europeia (UE), com o valor pecuniário de 50 mil euros.

Atribuído pelo Parlamento Europeu a indivíduos ou organizações todos os anos desde 1988, o prémio visa reconhecer o trabalho em prol da defesa dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, em particular a liberdade de expressão, a salvaguarda dos direitos das minorias, o respeito pelo Direito internacional, o desenvolvimento da democracia e a defesa do Estado de Direito.

Em 2024, o galardão europeu foi atribuído aos opositores venezuelanos María Corina Machado e Edmundo González Urrutia, destacando na ocasião a sua "corajosa luta pela liberdade e democracia".

Vários laureados, incluindo Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Denis Mukwege e Nadia Murad, viriam a vencer o prémio Nobel da Paz.

De facto, no passado dia 10 de Outubro, o Comité Nobel norueguês decidiu atribuir o Nobel da Paz 2025 à líder opositora venezuelana María Corina Machado.

Foto: depositphotos