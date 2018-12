A política orientada para o mercado – A marca Ulisses (II)

Vimos, no artigo anterior, que na política orientada para o mercado, o partido prepara o produto tendo em conta o que surgiu das actividades da avaliação de «market intelligence». Não basta adoptar alguns instrumentos de marketing, é preciso repensar a própria organização e o produto (oferta política) e ir ao encontro da demanda e imposição do eleitor.

A partir do momento em que o partido decidir seguir este modelo, inerente às necessidades do cidadão – eleitor são obrigados a redesenhar a sua marca (brand), as suas propostas em termos de políticas e as suas mensagens de maneira a irem ao encontro das exigências trazidas pela operação de «market intelligence».Por isso mesmo é que este modelo é mais facilmente adoptado por partidos que, na sequência de varias derrotas, decidem mudar a fundo para chegar ao eleitorado de forma renovado e credível.

A actividade de «market intelligence» permite compreender as imposições, as necessidades e os desejos dos eleitores antes de traçar a estratégia politica. Portanto, se o movimento para a Democracia modificou o seu produto na sequência de resultados de «market intelligence», é porque teve a necessidade de o fazer: em 1968, Nixon para ser eleito enfatizou os resultados económicos e usou a seu favor tenção racial e o medo da criminalidade para aumentar a visibilidade do tema «lei e ordem», que faz parte da bagagem ideológica do seu partido (Republicano): em 1988, Bush centrou a sua campanha na promessa de não aumentar impostos e a este propósito ficou famosa a sua frase “Read my lips, no new taxes” (leiam os meus lábios: nenhum imposto).

Cacciotto (2015) sublinha «que não se trata obviamente de descaracterizar um candidato ou de construir partidos de plástico, mas simplesmente de enfatizar ou de modificar aspectos específicos do seu produto».

«Partidos e candidatos, para alcançarem o máximo apoio, reposicionam as propostas politicas e a sua imagem em resposta às necessidades e aos desejos dos eleitores seguindo a mesma fórmula de marketing que funciona com as empresas (Newman 1999, em Cacciotto2015).

No seio do partido causou algum desconforto quando a liderança partidária instigada pelos consultores especializados, decidiu modificar aspectos específicos do seu produto, sobretudo o package. A mudança radical da cor causou ainda mais desconforto por ser a cor vermelha uma cor tipicamente dos partidos comunistas. Este constrangimento encontra muito enraizado, talvez porque os pensadores do partido pensam que a ideologia política é por excelência a via de fidelização do cidadão.

Cacciotto (2015) também sublinha que «tal como no ciclo de vida de um produto, os partidos, os políticos precisam de mudar para evitar o declínio. Podem tentar um reposicionamento trabalhando a percepção dos eleitores sobre eles renovando o package através da modificação do logotipo e das cores, investir em novos espaços do mercado eleitoral através da identificação de segmentos que ate ao momento não tinha votado neles». (caso da Ilha do Fogo).

Houve também algum desconforto em relação a Brand, marca Ulisses. Este constrangimento deu-se sobretudo pelo facto da campanha eleitoral centrar na figura do Ulisses e não do partido (algo inédito no nosso pais). A operação de branding teve sucesso e o Movimento para a Democracia ganhou as eleições depois de um interregno de15 anos de governação liderada pelo Paicv: a estratégia de branding foi associada a capacidade de convencer os eleitores que depois da cidade da Praia ter de facto solução, Cabo Verde também terá de certeza solução.

Não tenho estudos de focus groups, nem das sondagens elaboradas pela agência que trabalhou com o MpD nessas eleições. Mas creio que o partido estava numa fase em que era visto como um partido com alguma desunião (algumas intrigas por parte dos membros do partido). O Movimento para a Democracia era visto como uma força política que não unia, que não renovava, e que estava mais atento aos deslizes do governo e criticar do que elaborar uma ideia própria num projecto para o país.

Com a liderança do Dr. Ulisses Correia e Silva foi desenvolvido um modelo cujo objectivo era unir o partido em prol das ideias do líder (Praia teve solução, Cabo Verde também o terá). Para reforçar a marca Ulisses que veio do brilhantismo na gestão da Camara Municipal da Praia, foram identificados – objectivos estratégicos:1) mostrar forca e unidade do partido; 2) evidenciar os aspectos negativos do governo da situação, centrado no lânguido crescimento económico, mostrando a capacidade de levar a cabo intervenções concretas; 3) centrar a mensagem e o debate político nas políticas para o futuro e não as do passado (sem djobi pa lado); 4) fazer com que todas as actividades de comunicação fossem on-brand (não era suficiente que as mensagens fossem sedutoras, tinham de ser credíveis, não era «o salto de Jackie Chan»); 5) dotar a marca de uma personificação própria através do comportamento, comunicação e imagem (a liderança de Ulisses como elemento chave para o sucesso de todos os cabo-verdianos, sem descriminação).

Ulisses Correia e Silva várias vezes deixou boquiaberto os simpatizantes e militantes do partido, com tomadas de posição pouco partidárias e ideológicas, com o objectivo de conquistar os indecisos. O encontro com Onésimo Silveira, onde saiu a promessa e o compromisso da regionalização em São Vicente, o encontro com os ex-combatentes da pátria, referências a Amílcar Cabral nos comícios, (lembro-me na campanha da Várzea, Ulisses ter citado Cabral no sentido de enfatizar o apego ao poder por parte dos membros da liderança do partido tambarina, quando Cabral defende que «quem se apega ao poder não é amigo do seu próprio povo».

Em suma, tal como um partido, também um político pode ser considerado uma marca. No contacto como os eleitores, que passa pela capacidade de alcançar visibilidade e atenção, é o elemento emocional que prevalece: a imagem do candidato e a sua personalidade (a primeira impressão) constituem o ponto de ligação com os potenciais eleitores. Isto não significa que os conteúdos e as ideias não sejam importantes, pelo contrário, são fundamentais, mas devem ser comunicados em forma de mensagem, e o candidato/partido é parte integrante desta imagem. Por este motivo, um político, tal como um partido, pode ser «tratado» como uma brand, uma marca que transmita capacidade política, um estilo, uma visão do mundo (Cacciotto 2006, em idem,2015).

Fim