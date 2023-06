​Em 12 de Junho os cidadãos russos comemoram um Feriado de Estado – o Dia da Rússia.

Neste dia, foi adotado o novo nome do país – Federação da Rússia (Rússia). O dia tornou-se feriado e um símbolo de unidade, paz civil e harmonia em um país multinacional com uma história única, uma rica herança cultural e espiritual, fortes tradições, valores morais, patrióticos e familiares.

Esta unidade, devoção à Pátria nos foi legada por nossos ancestrais. Sabemos o grande poder, que esse legado tem. Nosso país passou por muitos momentos decisivos e provações muito difíceis. Na história da Rússia moderna, 12 de Junho é a data que marca o início de transformações radicais, que eram procuradas e expectáveis, mas, como qualquer reforma radical, elas tornaram-se muito difíceis de implementar. O nosso povo multinacional superou todas as dificuldades com dignidade e honra. A base, o núcleo de sua resistência era, é e será a devoção à Pátria.

A Rússia defende de forma consistente e inabalável seus interesses nacionais, sua soberania e integridade territorial, seus cidadãos, se esforça para preservar tradições seculares e aumentar a diversidade de nossa grande cultura. A lealdade aos valores de unidade e patriotismo determinam a força e a viabilidade de nosso país.

Hoje, os cidadãos russos, orgulhosos das realizações de seus ancestrais, olham para o futuro com confiança. A Rússia procura desenvolver relações de igualdade com todos os Estados, respeitando e reconhecendo o papel central da ONU. Moscovo luta pela verdade e pela justiça nos assuntos internacionais, contra os rudimentos do neocolonialismo, apoia as ideias de uma ordem mundial equilibrada.

Defendemos a formação deste sistema de relações internacionais que assegure a preservação da identidade cultural e civilizacional, igualdade de oportunidades de desenvolvimento para todos os estados, independentemente de sua localização geográfica, tamanho do território, potencial demográfico e de recursos.

A Rússia é solidária com os Estados africanos em seu esforço para estabelecer um mundo multipolar mais justo e eliminar a desigualdade social e econômica, atribuindo particular importância ao reforço das relações de amizade com os parceiros africanos, implementando uma série de importantes iniciativas destinadas a garantir a sua segurança alimentar, incluindo a doação de fertilizantes minerais a esses países.

Em julho do ano corrente, terá lugar em São Petersburgo a segunda Cimeira Rússia-África, que servirá para intensificar os nossos contatos em diversas áreas, que nos permitirá discutir temas atuais da agenda internacional, com foco em encontrar formas de garantir a segurança econômica e alimentar, unir esforços para a construção de uma ordem mundial democrática mais justa.

Com a República de Cabo Verde, o nosso país mantém há muitos anos laços de amizade e cooperação. As relações diplomáticas foram estabelecidas em 1975 e, desde então, nossas relações bilaterais sempre foram baseadas nos princípios da cooperação mutuamente benéfica e do respeito pelos interesses de cada um. Mais de dois mil especialistas foram formados nas Universidades da União Soviética e da Rússia e esta prática continua até hoje. Sentimos o interesse dos cabo-verdianos pelo nosso país, pela nossa cultura, pela nossa história e retribuímos.

A Rússia está aberta para intensificar o diálogo em todas as áreas, tais como cultural e humanitária, científica e técnica, comercial e econômica. O Dia da Rússia é um bom motivo para pensar em novos planos conjuntos e perspectivas para nossa cooperação.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1124 de 14 de Junho de 2023.