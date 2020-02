Trabalhadores da Shell de Chã de Areia preparam greve para a próxima semana

Os trabalhadores da estação de serviço da Shell de Chã de Areia, na Cidade da Praia, estão a preparar uma greve para a próxima semana. Entre os motivos estão a mudança, “sem aviso prévio”, da gerência, a acumulação de férias e o congelamento dos salários.

De acordo com o representante dos trabalhadores, Joaquim Leal, houve duas trocas de gerentes, sendo que da última vez a mudança aconteceu “de repente”, sem que fossem informados atempadamente.

“Aí é que a situação se complica, porque há funcionários com anos de trabalho já vencidos, eu estou aqui há 32 anos, há colegas com 20 anos de serviço, outros 25, 17, 15 e assim por diante e não sentaram para falar connosco. Não temos nenhum papel assinado, nada”, diz.

O facto de ainda não terem falado com o novo gerente, informa, desencadeou o medo de perderem anos de trabalho.

Entretanto, avança o porta-voz, os trabalhadores estão à espera da decisão do sindicato e da Direcção Geral do Trabalho (DGT), a quem já fizeram um pré-aviso de greve.

“Já apresentamos uma queixa na DGT e estamos a espera de reunir as condições, sobretudo, com o Director de Vivo Energy e o novo gerente, além do sindicato, para sentarmos e discutir a situação dos empregados”, afirma.

Para além da troca dos gerentes, os trabalhadores queixam-se ainda de acumulação de férias e o congelamento dos salários “há mais de 14 anos”.

“Esse novo gerente não vai se importar com os trabalhadores, mas sim que eles trabalhem, não vai sentar a mesa para uma reunião ou promoção na carreira, não”, antevê, com base nas experências anteriores.