Rabidantes da Boa Vista revoltadas com o bloqueio das suas mercadorias no porto de Sal Rei

As comerciantes de verduras na ilha da Boa Vista estão indignadas com o bloqueio das suas mercadorias do porto de Sal Rei, prevendo um prejuízo enorme. Responsável do navio pondera cancelar temporariamente vaigens para a ilha.

O navio Padre Benjamim saiu na segunda-feira, da cidade da Praia, com trajecto para Sal/Boa Vista, atracando no porto de Sal Rei na sexta-feira, horas depois do Governo ter declarado a interdição de ligações áreas e marítimas de e para Boa Vista, na sequência do surgimento do primeiro caso de COVID-19.

Segundo as vendedeiras, na sexta-feira foi-lhe então comunicado que apenas as cargas destinadas a uso dos privados, serão entregues. De acordo com algumas vendedeiras, no sábado regressaram ao porto, e contactaram o responsável do navio, na ilha, questionando-o sobre a razão do bloqueio das suas mercadorias. A principal preocupação prende-se com os produtos frescos, como papaia, banana e tomate que, temem, se irão estragar com a demora na entrega.

“Infelizmente até esta manhã de domingo, ainda não foi possível recuperar as nossas as nossas mercadorias, creio que a maioria já não serve e o pior é que ninguém irá assumir o prejuízo”, afirmou a comerciante Any.

As comerciantes reconhecem que a situação na ilha é delicada, e defendem a quarentena, acrescentando que, por vontade própria,prefeririam resguarda-se e não correr risco de contágio, na tentativa de recuperar as mercadorias para abastecer os clientes.

“Solicitei a minha mercadoria em Santiago, antes da confirmação da COVID-19 na Boa Vista. Quero de momento recuperá-la, entregá-la aos clientes e depois ficar em casa de quarentena, protegendo-me a mim e os meus dois filhos menores”, disse Any. Uma posiçã opartilhada por Nene e Conceição, também elas vendedeiras da ilha.

As nossas entrevistadas falam num prejuízo enorme com esta situação, realçando o investimento na ordem de 300 a 600 mil escudos na compra dos produtos frescos.

Any Teixeira lembrou que o Governo anunciou que não haverá constrangimentos no abastecimento do mercado na ilha. Porém, logo nas primeiras horas da quarentena, a situação verificada foi de “bloqueio”.

“Então que não permitam a saída de barcso da Praia. Chegar aqui e presenciar a nossa mercadoria a apodrecer é lamentável”, critica Any.

Conceiçao, por seu turno, questiona se essa decisão de impedir o acesso à mercadoria será para manter, tendo o governo prometido que o mercado seria abastecido sem sobressaltos.

As comerciantes acusam ainda a Enapor de ter permitido aos grandes comerciantes da ilha proceder ao levantamento dos seus produtos, enquanto os seus ficaram retidos no porto, exposto ao sol.

Sete contentores retidos

Entretanto, no porto de Sal Rei estão retidas também outras cargas de pessoas individuais, que também manifestaram a sua indignação.

O responsável do Padre Benjamim na Boa Vista, Gelson Pereira explicou que no porto de Sal Rei estão retidos sete contentores e dois atrelados com cargas diversas como ovos, verduras, equipamentos de proteção e vários outros.

Gelson Pereira garantiu que como medida de precaução da COVID-19, a Polícia Nacional ordenou aos tripulantes que não transportem os contentores e atrelados para exterior do porto, como habitual.

O responsável do Benjamim sustentou que, na sequência dessa ordem, sugeriu ao director da Enapor que permitisse a entrada controlada de pessoas para o levantamento das mercadorias, ou então que as colocasse fora do porto, mas sem sucesso.

“O director afirmou que agência terá que pagar para o transporte das mercadorias para fora do recinto”.

Gelson Pereira considera que perante esta situação, o Benjamim, navio que mais transporta cargas para Boa Vista, pode bloquear temporariamento o seu trajecto para esta ilha.

Até ao momento, e apesar das diversas tentativas, não foi possível ouvir o responsável da ENAPOR na ilha.