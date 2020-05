Presidente da AMSA pede “reabertura urgente” da linha marítima São Vicente/Santo Antão

O presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão (AMSA), Orlando Delgado, defendeu segunda-feira, 04, a “reabertura urgente” da linha marítima Santo Antão/São Vicente tendo em conta a inexistência de casos de COVID-19 nas duas ilhas.

“Esperamos que o reatamento das ligações se faça o mais breve possível porque são duas ilhas que dependem uma da outra”, disse Orlando Delgado, que destacou o facto de Santo Antão precisar fazer o abastecimento em São Vicente e de colocar a sua produção agrícola nessa ilha.

Orlando Delgado adiantou que há “muita gente que depende dessa ligação”, quer ao nível das viaturas que fazem o transporte de mercadorias e de produtos agrícolas, quer a nível dos pequenos e grandes comerciantes ou dos vendedores ambulantes.

“É uma franja muito importante da nossa economia que precisa entrar em movimento”, disse o presidente da AMSA, que espera o cumprimento de todos os protocolos por parte da companhia de navegação e a colaboração de todos os utentes no sentido de respeitarem as recomendações das autoridades sanitárias, sobretudo no que toca ao distanciamento social e ao uso de máscaras.

O facto de o caso detectado em São Vicente ainda não ter resultado negativo não preocupa Orlando Delgado, que elogia a postura dessa família, de origem chinesa, que “se precaveu desde o início” e tomou as “medidas necessárias” para prevenir o alastramento da doença, nomeadamente, com o uso de máscara.

É que, segundo a mesma fonte, já se passou muito tempo desde o surgimento desse caso pelo que admite haver, neste momento, “todas as condições” para o reatamento da ligação marítima entre as duas ilhas.