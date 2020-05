Minimercado na Praia com actividade suspensa devido a registo de caso positivo entre funcionários

Um minimercado no bairro de Achada São Filipe, na Cidade da Praia, foi encerrado hoje devido ao registo de um caso positivo de COVID-19 entre os funcionários.

O estabelecimento comercial, muito frequentado, iniciou ainda hoje as suas actividades, mas de acordo com uma fonte foi encerrado depois de o funcionário ter recebido o resultado do exame que acusou positivo.

O espaço comercial terá de passar por uma desinfecção e os funcionários devem ser testados, antes de retomar as suas actividades.

O bairro de Achada São Filipe foi referenciado esta semana pelo director nacional de Saúde, Artur Correia, como um sendo uma das zonas com maior número de infectados na Cidade da Praia, ao lado de de Achada Santo António e Vila/Moinho.

O concelho da Praia registou nas últimas 24 horas mais 27 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus elevando assim para 218 o total de infectados confirmados no País, informou, hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e de Segurança Social informou que dos exames realizados quarta-feira, 06, no laboratório de virologia foram analisadas 86 amostras, sendo 78 no município da Praia.

Dessas 78 amostras, referiu a mesma fonte, foram confirmados 30 casos positivos sendo 27 casos novos e três de controlo de doentes em isolamento e registado 48 negativos.

O Governo informou ainda que desses casos negativos seis correspondem a amostras do concelho do Tarrafal de Santiago que tem dois casos pendentes.

Cabo Verde regista, assim, 218 casos de COVID-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (162, com 159 na Praia, dois no Tarrafal e um em São Domingos), da Boa Vista (56) e de São Vicente (três).

Destes casos testados positivos há a registar 38 recuperados (30 da Boa Vista, uma na Praia e três em São Vicente) e duas mortes – um cidadão inglês de 62 anos que se encontrava de férias na ilha da Boa Vista, e uma idosa de mais de 90 anos do concelho da Praia.