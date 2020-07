Substituição de 90 tripulantes do armador SMT em África assegurada em Cabo Verde

A empresa Navex Cabo Verde está a assegurar a substituição de 90 tripulantes dos navios do armador SMT na Guiné-Conacri, condicionada devido à pandemia de COVID-19 e que será centralizada na Praia, anunciou o grupo português ETE.

Em nota enviada à agência Lusa, o grupo ETE, que detém aquela empresa, explica que a operação, iniciada esta quarta-feira e que prossegue até 06 de Julho, por via aérea e marítima, envolve a troca de tripulações de seis navios daquele armador, estando centrada na Praia para tirar partido da “localização privilegiada” do arquipélago de Cabo Verde e “em coordenação” com o Governo cabo-verdiano.

A dificuldade da operação e da solução agora encontrada é explicada com os condicionalismos impostos por vários países às ligações aéreas e marítimas internacionais, devido à pandemia, o que tem dificultado a rendição de tripulações em navios por todo o mundo.

“Na origem da solução está o afretamento de um avião e de um navio (Kacey) que farão a ligação da cidade da Praia a Kamsar (Guiné-Conacri), fazendo o embarque de novos tripulantes em substituição daqueles que desde Fevereiro estão embarcados [nos seis navios da SMT]”, acrescenta a nota, explicando que a operação está a ser organizada pela Navex Cabo Verde e terminará com a “substituição de cerca de 90 tripulantes”.

Cabo Verde está encerrado a voos e ligações marítimas internacionais comerciais desde Março, autorizando apenas voos humanitários e de repatriamento.

O grupo português descreve-a como uma “grande operação” e envolve um voo desde a Holanda, esperado no aeroporto internacional da Praia na manhã de quinta-feira, com uma nova tripulação para os seis navios. A tripulação a render, e que regressa no mesmo voo à Holanda, em 06 de Julho, chega ao porto da Praia hoje e os novos tripulantes partem para Kamsar pouco depois, no mesmo navio.

A empresa garante que desde o carregamento de mantimentos para a viagem de navio até à Guiné-Conacri, ao desembarque e embarque de tripulantes, serão “respeitados todos os procedimentos e medidas preventivas” à transmissão da COVID-19, incluindo realização de teste à doença.

O grupo ETE justifica que a Navex Cabo Verde foi escolhida para esta operação em função da “clara confiança e relação estabelecida entre o armador e o agente”, mas também face ao “apelo que a própria Organização Marítima Mundial, tem feito aos vários governos para encontrarem soluções locais para apoiar nesta situação de crise que se vive”, que impossibilita a substituição de tripulantes.

Além da Navex Cabo Verde, esta operação de grande envergadura será acompanhada por um “superintendente” do armador SMT.

Citado na mesma nota, o director-geral da Navex Cabo Verde explica que a operação “é um reflexo da realidade” actual, mas “acima de tudo do compromisso” como cidadãos perante uma situação de pandemia.

“Cabe-nos o dever de cumprir com as nossas responsabilidades que passam acima de tudo por responder com o mesmo compromisso, rigor, dedicação e profissionalismo aos nossos clientes e parceiros. E uma resposta eficiente como a que destacamos numa operação desta dimensão, perante a atual conjuntura, só é possível pela nossa experiência e ‘know-how’ - mais de 16 anos a agenciar navios em Cabo Verde e mais de 50 a nível internacional”, afirmou o responsável.

O Grupo ETE está presente, com operações próprias, na Colômbia, Uruguai, Cabo Verde, Moçambique e Portugal.

Detido exclusivamente por capitais portugueses, o grupo emprega globalmente mais de 900 colaboradores e gera um volume de negócios anual superior a 200 milhões de euros.