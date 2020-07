Coronavírus: O dia em revista

Pelo segundo dia consecutivo o número de recuperados é superior ao número de infectados. Hoje, surgiram 36 casos novos positivos e 37 recuperados.

Com esta actualização o país passa a contabilizar 2107 casos de COVID-19, dos quais 1100 recuperados e 21 óbitos.

O Instituto Marítimo e Portuário apelou hoje a todos para a obrigatoriedade do cumprimento das regras de acesso e alertou que as praias podem voltar a ser encerradas para evitar a propagação da COVID-19 no país. O apelo do IMP surge um dia após uma reportagem da Televisão de Cabo Verde (TCV) que dá conta de aglomerações na praia de Santa Maria, na ilha do Sal, um dos focos da doença no país.

A Embaixada de Cabo Verde no Senegal anunciou hoje a abertura para voo de repatriamento. O mesmo será realizado no início da próxima semana, através da companhia Transair. Todos os passageiros devem ser portadores de documento comprovativo de teste PCR à COVID-19 com resultado negativo, efectuado no prazo máximo de 72 horas antes do início da viagem.

COVID no mundo

O director-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que o aumento do número de casos de COVID-19 entre povos indígenas está preocupando a agência da ONU.

Em entrevista a jornalistas, em Genebra, sede da Organização Mundial da Saúde, Tedros disse que apesar da COVID-19 representar um risco para indígenas em todo o mundo, a situação é “profundamente preocupante” nas Américas que permanecem o “epicentro da pandemia”.

A OMS, anunciou ainda que até o final do próximo ano, mais de 165 países poderão receber cerca de 2 bilhões de doses de uma futura vacina contra a COVID-19.

Em comunicado, a agência da ONU revelou que a imunização será “segura, eficaz, certificada e pré-qualificada”, graças a um mecanismo de “rápido, justo e equitativo”, Covax. Pelo menos 75 países de renda alta informaram que devem aderir à Covax.

Números mundiais

Ao fim da tarde desta terça-feira, contabilizavam-se 14.970.372 casos de infecção em todo o mundo (14.761.814 ontem), 8.990.911 dos quais recuperados (8.806.210 ontem). O número de mortes é de 615.880 (611.738 ontem).

Anteriores: