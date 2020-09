​Governo abre inquérito para apurar falhas na entrega de mercadorias no Maio

O governo anunciou a abertura de um inquérito para averiguar alegadas falhas da CVI na entrega de mercadorias na ilha do Maio, oriundas da Praia. Anúncio feito hoje pelo membro e porta-voz da Comissão de Acompanhamento da Concessão do Serviço Público de Transporte Marítimo Inter-Ilhas, Manuel Vicente.

A posição do executivo, através do Ministério da Economia Marítima, surge um dia depois da denúncia de comerciantes face a alegados atrasos no transporte das mercadorias da Praia para a ilha do Maio, nalguns casos com mais de 3 semanas.

“Com a máxima urgência, será aberto um inquérito para averiguar as reclamações, apurar os factos e, consequentemente, apurar as responsabilidades pelas falhas verificadas”, afirma

Os comerciantes queixam-se de avultados prejuízos e alertaramque a ilha está a ficar sem bens de primeira necessidade.

Sobre a compensação dos comerciantes, o porta-voz da Comissão de Acompanhamento da Concessão do STMI afirma que é responsabilidade da empresa concessionária, CVI.

“Conjuntamente com os operadores e a CVI , a equipa de Acompanhamento da Concessão do STMI irá apoiar o processo de aferição dos valores dos prejuízos causados e facilitar a devida compensação de cada um dos lesados. Após o apuramento das responsabilidades, as possíveis indemnizações serão da responsabilidade da empresa concessionária do serviço, neste caso, a Cabo Verde Interilhas”, sublinha.

Manuel Vicente refere que a CVI já está a resolver o problema, para fazer chegar as mercadorias ao porto do Maio.

O representante da Comissão de Acompanhamento da Concessão do STMI, anunciou ainda a criação de um mecanismo formal de reclamações, como medida para aproximar o utente do serviço público.

O serviço de transporte público marítimo de passageiros e carga entre as ilhas entrou em vigor em Agosto de 2019 e é gerido pela CVI, empresa criada na sequência da concessão do serviço de transporte marítimo de passageiros e cargas.

O contrato de concessão foi assinado a 15 de Fevereiro, válido para um período de 20 anos, passível de renovação.