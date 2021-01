Inaugurado centro de Hemodiálise de São Vicente

O Centro de Hemodiálise do Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, foi inaugurado hoje. A infra-estrutura, cujas obras arrancaram em Janeiro de 2019, contou com o co-financiamento do Governo de Portugal.

O espaço vai possibilitar aos pacientes no norte do país ficarem mais perto dos familiares, para além de descongestionar o centro de hemodiálise da Praia. “Com ganho evidentes no ponto de vista social e psicológico”, assegura o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário. “Este centro vai ser dotado de um orçamento e quadro de pessoal próprio, constituído por médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, pessoal administrativo e operacional”, acrescenta. De acordo com o Ministério da Saúde, em Cabo Verde, existem 188 doentes crónicos com insuficiência renal. Em representação de Portugal, o presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, João Ribeiro de Almeida, destaca a importância da disponibilização de cuidados de saúde especializados. “É com especial satisfação que constatamos que contribuímos para o aumento da disponibilidade de cuidados de saúde diferenciados, especializados e mais próximos das populações, especialmente num contexto de pandemia, minimizando os custos socais decorrentes da evacuação médica para Portugal ou do tratamento na unidade existente na cidade da Praia”, sublinha. A estrutura em São Vicente, com 23 unidades de diálise, tem capacidade para tratar até 150 doentes. A cerimónia de inauguração foi presidida pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva.

