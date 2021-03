​Sindicatos pedem suspensão da aprovação do diploma sobre operação e trabalho portuários

Os sindicatos que representam os trabalhadores do sector portuário pedem que a aprovação do Anteprojecto do Regime Jurídico da Operação Portuária e do Trabalho Portuário seja suspensa. Em causa, o facto de o documento, alegadamente, colocar em causa os direitos dos trabalhadores.

Em conferência de imprensa, hoje, em São Vicente, o presidente do Sindicato de Metalomecânica, Transportes, Comunicações e Turismo (SIMETEC), Tomás Delgado, recordou que o parecer dos sindicatos não foi tido em conta na elaboração do documento. “Esse projecto de decreto-lei vai introduzir mudanças profundas nas relações laborais, pelo que deve ser discutido profundamente, com todos os interessados, principalmente os trabalhadores, o que infelizmente não aconteceu até agora”, sublinha. Segundo o sindicalista, o apelo feito ao executivo é justificado pela “complexidade, bem como pelas implicações que a aprovação do documento vai acarretar na vida dos trabalhadores". Tomás Delgado, que falou em representação de outros sindicatos do sector, alerta que o vínculo laboral entre os trabalhadores e a ENAPOR, “não está garantido no futuro”. “Um exemplo disso é que os trabalhadores com 25 ou mais anos de trabalho vão ser transferidos da Enapor para empresas de mão-de-obra portuária, a serem criadas pela concessionária Enapor, que apesar de inicialmente ser detentora de 100% do capital social, mais tarde, cederá parte do seu capital social para outros operadores portuários privados”. “Não há dúvidas que o vínculo laboral existente neste momento, entre os trabalhadores e a Enapor, não estará garantido no futuro, caso essas transferências se efectivarem, passando os trabalhadores a estarem sob a jurisdição dos operadores portuários privados”, alerta. O representante do SIMETEC afirma que os trabalhadores não estão contra as reformas no sector, mas “defendem a salvaguarda dos direitos laborais”.

